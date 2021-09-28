亞裔防肝癌 篩檢乙肝、打疫苗

腫瘤與血液病專科的楊洪浩（Hank）醫師。（視頻截圖）

雖然肝癌不是美國 主要的癌症類型，但卻是美國亞裔 主要的癌症類型之一。亞裔每年患肝癌的概率明顯高於其他種族，且有逐年增加的趨勢。為何亞裔患肝癌的機率比較高？肝癌在早期往往不易察覺，民眾又該如何預防肝癌？

以研發為主的製藥公司Eisai Inc. 25日邀請洛杉磯地區腫瘤與血液病專科醫師楊洪浩（Hank）做肝癌主題演講，詳細介紹肝癌相關知識。

為什麼美國亞裔患肝癌的概率較高？原因之一就是亞裔患乙型肝炎比較多。楊洪浩醫師指出，肝炎如果不及時治療，很容易演化成肝硬化和肝癌。美國亞裔人士患上慢性乙型肝炎的可能性是美國白人的兩倍，但有三分之二患有乙型肝炎的亞裔不知道自己被感染。乙肝目前是美國亞太裔演變為肝癌的主因。楊洪浩建議民眾找醫生做乙肝病毒篩檢，並且從小接種乙肝疫苗，是很重要的防禦途徑。

其他原因還包括吸菸、喝酒等不良習慣。因為酒精可以導致酒精脂肪肝，可能會引發肝癌。此外二型糖尿病 引發的非酒精性脂肪肝，也是誘發肝癌的因素。

楊洪浩醫師表示，其中非酒精性脂肪肝的因素，值得民眾特別注意。根據相關統計，這一因素導致肝癌的病例逐年增加值得警惕。他說，未來幾年，肝炎將不再是誘發肝癌的最主要因素。

非酒精性脂肪肝是由糖尿病引起。楊洪浩醫師說，研究證明，全美所有糖尿病引起的非酒精脂肪肝病患中，有30%的人並沒有肥胖。他說，雖然亞裔肥胖的人不多，但很不幸的，由非酒精脂肪肝引起的肝癌的病患中，有40%是亞裔。楊洪浩醫師說，其中的原因很簡單，糖尿病患者不一定都很胖，還與遺傳因素，生活、飲食方式有關。

楊洪浩醫師說，因為肝臟中沒有那麼多的神經末梢，若肝臟中長了腫塊，患者往往沒什麼症狀，但發生症狀時，往往都是肝癌晚期了。他說，雖然目前有一些方案用來篩檢早期病人，但效果並不顯著。目前主要是對肝炎患者定期追蹤，每三到四個月或四到六個月進行超聲波檢查。

那麼該如何預防肝癌的發生呢？首先就是對最大誘因肝炎的篩檢和定期的超聲波檢查。早接種肝炎疫苗也是重要的預防辦法。其次包括戒菸戒酒，吸菸與包括肝癌在內的多種疾病相關，而大量飲酒者患肝癌的可能性高出五倍。