張亞中落選國民黨主席 線上感謝僑胞支持

競選中國國民黨黨主席選舉的參選人張亞中。（線上會議截圖）

中國國民黨 黨主席選舉結束，由朱立倫當選。海外中國國民黨聯盟26日晚舉辦「黨主席選後的中國國民黨」網上論壇，邀請黨主席參選人張亞中分享選後動向。張亞中感謝海外支持他的僑胞，並表示這次有幸參選宣揚政治理念，實踐為國為民的大願，已算成功並沒有輸。未來將繼續宣揚孫中山思想及中華文化，推動兩岸和合，早日結束敵對狀態，共同走向和平繁榮。

網上論壇吸引百人參加，為他差一點勝選感到惋惜。有僑胞認為，張亞中雖沒選上，但他的參選喚起了國民黨的黨魂、支持者的熱情以及全黨戰鬥力。

海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌表示，張亞中主張宣揚「救國救民救兩岸」理念，參選已算達到目的，現階段國民黨沒錢沒權也沒黨產，黨主席職位相當辛苦。

海外中國國民黨聯盟26日晚舉辦「黨主席選後的中國國民黨」網上論壇。（線上會議截圖）

謝宗煌說，朱立倫的學經歷確實都比其他三位參選人優秀，從檯面上來看，要想團結國民黨重新奪回執政權，朱立倫確實是現況最適合的黨主席人選。不過他認為，朱立倫仍有些不足之處，若要真正推動黨部及團結黨的力量，必須與張亞中、江啓臣等人一起合作及配合，2022年跟2024年的選舉才能夠勝選。執意單打獨鬥恐怕不會有好成績。張亞中這次獲得總票數的三分之一，有相當大的影響力，相信未來能更好的協助國民黨。

參與論壇的僑胞包括張學海、蔣天鐸、谷音、徐中、徐和生、陳繼亮、陳煥澤、莊杰森、曹靜永、張金翼、沈芬、陳思奕、唐心琴、楊震南、楊昆山、黃秀玉、戴慶正、章果立、廖貞靜、何琪、謝英志、陳同亭、陳漢華、葉錦櫻、慧玫（雪黎）、瑞蓮等人。