樂活50加 9/15談防災保險
每年9月是全美的「應急備災月」(National Preparedness Month)，南加州「樂活50加」將於9月15日(周三）下午1時，邀請地震專家酈永剛教授、南加愛迪生電力公司，及安森藍十字健保專家，共同講解不幸遭遇地震、森林火災、水災、風災等天然災難時，該怎麼保護自己和家人？又有哪些寶貴資源可利用？活動免費參加。
主辦單位指出，酈永剛在南加州大學和南加州地震中心長期從事地球物理和地震研究，是著名地震專家，於美國、中國、日本和紐西蘭開展多項地震研究。他以第一作者在著名科學期刊《科學》和《自然》上發表四篇重要論文， 以及近百篇同行評審論文。酈博士畢業於復旦大學，來美後在南加州大學獲地球物理學和地震學博士學位。9月15日演講主題：大地震何時來？ 地震和災害風險預估，並接受線上提問。
南加愛迪生電力公司資深華語代表，將會詳細介紹專門為需要在家使用維生醫療設備的用電補助計劃，以及如何申請家庭備用發電機。安森藍十字健保公司將介紹如何在家或旅途中，通過健保公司快速獲得救援協助。
參會者有機會參加抽獎：共有四台便攜型多用途應急設備(收音機+手電筒+電話充電器+警報器) 。有意參加者，ZOOM註冊鏈接：bit.ly/emergency_prepared_month。詳情可上網查詢：www.happy50plus.org，或電：800-881-3466。
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