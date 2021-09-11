樂活50加 9/15談防災保險

每年9月是全美的「應急備災月」(National Preparedness Month)，南加 州「樂活50加」將於9月15日(周三）下午1時，邀請地震 專家酈永剛教授、南加愛迪生電力公司，及安森藍十字健保專家，共同講解不幸遭遇地震、森林火災、水災、風災等天然災難時，該怎麼保護自己和家人？又有哪些寶貴資源可利用？活動免費參加。

主辦單位指出，酈永剛在南加州大學 和南加州地震中心長期從事地球物理和地震研究，是著名地震專家，於美國、中國、日本和紐西蘭開展多項地震研究。他以第一作者在著名科學期刊《科學》和《自然》上發表四篇重要論文， 以及近百篇同行評審論文。酈博士畢業於復旦大學，來美後在南加州大學獲地球物理學和地震學博士學位。9月15日演講主題：大地震何時來？ 地震和災害風險預估，並接受線上提問。

南加愛迪生電力公司資深華語代表，將會詳細介紹專門為需要在家使用維生醫療設備的用電補助計劃，以及如何申請家庭備用發電機。安森藍十字健保公司將介紹如何在家或旅途中，通過健保公司快速獲得救援協助。

參會者有機會參加抽獎：共有四台便攜型多用途應急設備(收音機+手電筒+電話充電器+警報器) 。有意參加者，ZOOM註冊鏈接：bit.ly/emergency_prepared_month。詳情可上網查詢：www.happy50plus.org，或電：800-881-3466。