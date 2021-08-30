洛城新語／從防疫成敗 看州長罷免選舉

加州州長罷免投票將在9月14日進行，如果支持罷免的選民過半，現任州長紐森(Gavin Newsom)將下台，由得票最多的共和黨候選人繼任。各黨派都各有支持和反對罷免的千百種理由，但在此我們只關切一件事：如果罷免成案，將會帶給加州對抗新冠疫情 何種改變？

包括目前民調領先的共和黨候選人艾德(Larry Elder)在內，所有主要共和黨候選人都明確主張，如果當選州長，將撤銷現任州長紐森的口罩 與注射疫苗 強制令。這也是反紐森陣營的主要政治訴求。

紐森的口罩與注射疫苗強制令，並非適用全體民眾，而主要針對學校教職員工與學生、醫療機構工作人員、老人與長期照護機構等。加州各縣公共衛生局得視當地的疫情，頒布針對特定場所和人群的強制令。

假設罷免案通過，無論那一位共和黨人成為下任新州長，必然解除現行州府頒布的疫苗與口罩強制令，甚至有可能像德州州長艾伯特(Greg Abbott)一樣，下令各學區和各地方政府，不得執行疫苗與口罩令。如果是這樣，加州的疫情會難道會越來越好嗎？

加州是全美新冠疫情的重災區，而洛杉磯縣又是加州的超級重災區，主因是洛縣人口密集，又是進出亞洲的門戶，居住環境較擁擠，且疫情爆發後至2021年初，新冠疫苗尚未開始施打。洛縣至今已有逾140萬人確診，相當於洛縣每100名居民之中就有14人確診，逾2.5萬人因新冠死亡。

但由於接種疫苗比例較高，戴口罩的人相對較多，Delta變種病毒來襲與突破性感染大增後，加州新一波疫情雖然再衝高峰，但確診與死亡人數，相對都比德州和佛羅里達等西南地區要低很多，且住院和重症患者比例也更低。這是鐵一般的科學統計數據，沒有什麼好爭論。

新冠疫情已肆虐美國和加州一年多，對所有人的生活、就業、社交、家庭產生巨大影響，大家的忍耐力已到達臨界點，沒有人想再看到疫情帶來更多苦難和折磨。但如果新州長下達疫苗與口罩強制令全部取消，很不客氣的說，這將是一場人為的大災難。我們到底還要被疫情拖累多久？

退萬步而言，如果打疫苗與戴口罩是無效的，請共和黨的候選人趕緊告訴我們，如果既不戴口罩又拒打疫苗，到底有何妙方能對抗新冠變種病毒？如果說不出來，那就是拿自己的生命與公眾安全作為祭品。德州州長艾伯特下令，州府和各地方政府不得頒布強制疫苗和口罩令的，而他平日就不戴口罩，結果日前不幸確診，就是個活生生的例子。

罷免州長只是把紐森一個人趕出辦公室，但撤銷注射疫苗和戴口罩，將會使成千上萬人住院，甚至失去生命，這其中也許會有你的親朋好和同事。大家要好好把握手上的這張選票。