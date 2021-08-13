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溫斯坦性侵官司 1控罪過追訴期撤銷

編譯組／綜合報導
溫斯坦預定11月在洛杉磯出庭受審。（美聯社）
溫斯坦預定11月在洛杉磯出庭受審。（美聯社）

身繫性醜聞官司的好萊塢聞人溫斯坦（Harvey Weinstein）2021年4月被認定犯下11起性侵案，並移送加州續審。洛杉磯縣高等法院法官連區（Lisa Lench）12日裁定，辯護律師提出的3項抗告，其中1項確實已經超過追訴期限，同意撤銷控罪，但另外2項仍然有效。

雖然溫斯坦一方認為，12日的判決算是一項進展，但是前面還有很長的路要走。涉及洛杉磯市與比佛利山5名女子的10項控罪仍然有效，因此預計11月在洛杉磯出庭受審、且全部堅持無罪的溫斯坦，確實還有很長一段路要走。

連區認定兩項發生在2004年與2005年的性侵控罪仍然有效，但發生在2010年的強制性交，卻因為她已經給過檢方一次補強證據的機會，但是仍然無法趕在期限前定罪，因此洛縣法院同意辯方呈請、撤銷控罪。溫斯坦先前在紐約州受審時，也因為一項控罪的證據不足，而被裁定無效。

今年稍早，多位法界人士告訴媒體，洛杉磯檢方試圖啟動大陪審團程序，避免初審的妨礙，與加速審查的不利情況。洛縣檢察長特別顧問Alex Bastian強調，溫斯坦面臨非常嚴重的罪名指控，目前仍有十項成立，檢方將採取適切作為以維護正義。

溫斯坦在洛杉磯的首席辯護律師Mark Werksman則反駁，檢方試圖讓罪名成立，只是徒勞無功的作法，這項控罪基本上已經消滅了。

洛杉磯 性侵 洛縣

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