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拖曳式RV 一般家庭出行更方便

記者啟鉻／洛杉磯報導
體操運動教練國林顯（左）與他的拖曳式RV。（本人提供）
體操運動教練國林顯（左）與他的拖曳式RV。（本人提供）

對於希望利用RV出行的華人來說，怎樣的露營車更適合、更實用？華人資深RV愛好者表示，往往最初接觸RV旅行的人，喜歡使用自走式露營車，而真正的玩家則更青睞拖曳式RV（Trailer），因為更方便。但一些專業網站，也列出拖曳式RV的諸多缺憾。

影音來源：記者 啟鉻

白雪松喜歡戶外運動，也喜歡露營。他曾經利用露營車環遊美國近一個月。他說，最初看到RV，很喜歡自走式，覺得到哪裡開著出行旅遊很方便。但久而久之，外出次數多了，也接觸一些露營車愛好者，最終還是認為拖曳式RV更適合、更實用。因為自走式RV，有些旅遊地點道路崎嶇，坡度較陡，很難駕駛自走式RV深入探索旅遊，找到合適地方停靠也不易。但拖曳式RV就顯得很靈活方便，只要有一輛皮卡就可以拖著拖曳式RV。有些地方不方便進入，就將RV停在旅遊點外面，駕駛皮卡進去旅遊點內部。

從事體操運動教練的國林顯於2020年下半年購買一輛拖曳式RV。在疫情中與家人出行，充分體驗到方便靈活的優點。他說，不久前到北加一處海灘遊玩，海灘停車地點沙地鬆軟，若駕駛自走式RV，有可能因為車體過重，車輪陷入。拖曳式RV就顯示出優勢。他有一輛四輪驅動小卡車，最多可以拖動1.5萬磅。至於拖曳式RV價格，他表示，一般家庭出行使用，新車價格在2萬元至3萬元，就比較合適。

普通家庭出行使用的拖曳式RV。（記者啟鉻／攝影）
普通家庭出行使用的拖曳式RV。（記者啟鉻／攝影）

從事多年旅遊業的許承武表示，他青睞自走式RV旅行，比較合適的車型是24呎-25呎的ClassB。由於車體適中，適合家人或親友一起出行。而且RV營地停車很方便，在沃爾瑪超市停車場也允許停泊。

不過一些專業網站也對拖曳式RV列出多項缺點，包括由於普通拖曳式RV很容易製造，市場上充斥各種品牌，價格不一，當選擇時往往出現誤判，拖曳式RV質量不靠譜。除非擁有一輛名牌拖曳式RV，否則很容易掉價。在旅行中拖帶時，有不少安全隱患。如果久不使用一直停在某個地方，很快會發現各種問題，比如密閉性不強、漏水，維護也不方便。

普通家庭出行使用的拖曳式RV。（記者啟鉻／攝影）
普通家庭出行使用的拖曳式RV。（記者啟鉻／攝影）

華人 美國 疫情

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