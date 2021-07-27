侯微月 掌蒙羅維亞獅子會

蒙羅維亞獅子俱樂部捐贈消防局防疫消毒液及消毒噴霧劑。（蒙羅維亞獅子會提供）

蒙羅維亞獅子會（Monrovia Lions Club）2021年5月6日立，因疫情 無法舉行就職儀式，已於6月29日舉行視訊就職典禮，創會會長侯微月。該會已先後捐贈防疫 物資給蒙羅維亞市警局和消防局，以及將籌到的4000元捐給公益組織Foothill Unity Center，為鄰近社區貧窮小學到高中孩童們的返校活動作出貢獻。

蒙羅維亞獅子會捐贈市警局防疫消毒液及消毒噴霧劑。（蒙羅維亞獅子會提供）

典禮邀請將卸任的區總監Woodland Hugh、7月上任的區總監Harry Shuster、區會秘書長Mary Jane Patton，7月上任的區第一副總監Jacky Lu，和區第二副總監顧思佳、區會員總監莫凱勝，及洛杉磯 華僑文化中心廖儷雲副主任致賀詞，還有多位獅子會盟會會長及其他社團首長見證就職典禮，近60位嘉賓上線祝賀。

創會不易，尤其在疫情期間，但難能可貴的是已有創會會長侯微月、一副何沛嫄、二副吳典龍、秘書長黃美月、財務長陳君愉，及創會會員John Brown、趙茂秀、施英媚、何寧、何友涵、朱碧雲、黃敏、黃其嘉、陳清心、劉煥君、廖天輪、林金月、吳美娟，歐靜春、Tiffany Tillman、王竹青及嚴偉康等，一同創會。