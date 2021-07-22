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乾旱難覓食 南加越來越多野熊出沒民宅

編譯組／綜合報導 
熊崽直接拿走快遞的整箱巧克力。（ABC）
熊崽直接拿走快遞的整箱巧克力。（ABC）

過去兩三個月以來，南加州野熊住宅區目擊事件次數越來越頻繁，包括洛杉磯縣北邊山腳下的拉汶（La Verne）的幼崽叼走整箱快遞來的巧克力，蒙羅維亞（Monrovia）精力旺盛的小熊一周現身多次，以及全家大小熊一起在拉肯亞達（La Cañada）的林地裡玩輪胎鞦韆。 

民家附近出現成年大熊。（ABC）
民家附近出現成年大熊。（ABC）

野生動物專家說，部分原因是越來越多人家裝設錄影監視器，以及大家都得在家工作，所以拍到、看到野熊的頻率變高。不過洛杉磯加大的生物學者布魯斯坦（Daniel Blumstein）認為，乾旱使得野熊越來越難覓食，所以牠們開始克服對人的警戒心，進入宅院覓食。 

因此，Daniel Blumstein強調，如果不想讓野熊成為你家的常客，就要消除誘使牠們進來的因素，也就是食物。他建議，烤完肉後把烤架清乾淨，以及換購防動物推倒的垃圾桶，關鍵就在不要讓熊把你家跟食物聯想在一起。 

對於本來就住在野熊活動區域的人家，這點特別重要。西拉瑪德瑞（Sierra Madre）的戈蒙（Sloan Gernon）就說，媽媽熊帶上兩隻寶寶，一周會到她的後院兩到三次，爬樹並在泳池中戲水。 

戈蒙說，雖然看到野熊挺不錯的，但還是會令人擔心安全問題，她家不想變成野熊動物園。而且正如布魯斯坦所說的，野熊正是衝著食物而來，因為每到周四收垃圾日，野熊就會現身，所以她家已經換了垃圾桶。

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