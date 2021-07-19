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金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

僑務諮詢委員 倡護僑民權益

【橙縣訊】
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長感謝僑領融入美國主流社會，對促進台美關係的友好及深化貢獻良多。（橙僑提供）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長感謝僑領融入美國主流社會，對促進台美關係的友好及深化貢獻良多。（橙僑提供）

為關切美西地區的僑胞並與僑領交流，中華民國僑務委員會日前邀請橙縣及聖地牙哥地區僑務諮詢委員，進行視訊座談會，由僑委會委員長童振源主持，詹凱臣、呂耀勳、邱垂煌、許正雄、林翠雲、許清松、黃莉莉、傅家康、謝家樹等九位僑務諮詢委員出席，透過線上與童振源交流並提出相關建言。

童振源感謝諮詢委員們對台灣的支持，特別是在南加州做了很多慈善義舉活動，並協助僑胞發展。

近兩個小時視訊座談中，僑務諮詢委員發肯定僑委會及服務僑民、促進僑團聯繫，協助僑校及教材提供上的用心，尤其在疫情時期推廣的海外信保基金紓困方案、僑胞卡及健康益友App免費諮詢等，均讓大家同感政府照顧僑胞在事業及健康上的需求。

僑務諮詢委員也提問，僑民出國期間戶籍及健保的權益問題，並就參與聲援台灣參與世界衛生大會(WHA)、橙縣台灣傳統週、雙十國慶車隊遊行、捐贈台灣愛心口罩，以及推動台灣華語文學習中心等工作與僑委會長官交換意見。

童振源總結時表示，未來僑務工作將朝4.0智能化的方向努力，與國發會合作全面建置與分析僑務資料庫，發揮決策資源支援、精準服務、政府連結、民生應用、個人使用的加乘作用與資料經濟，結合僑界豐沛資源一同推動僑務工作朝向智能發展；在僑青的培養協輔上也將努力給予更多資源；僑委會並將進行調查瞭解海外僑務榮譽職在各領域上所能提供的協助，整合僑界資源與國內的產官學進行合作，在僑教工作上，亦將持續協助中文學校，推廣具有台灣特色的華語文學習。

出席會議者包括僑委會副委員長徐佳青、呂元榮、主任秘書張良民、僑民處長陳世池、廖靜芝參事；駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長等。

僑委會與橙縣及聖地牙哥地區僑務諮詢委員進行視訊座談。（橙僑提供）
僑委會與橙縣及聖地牙哥地區僑務諮詢委員進行視訊座談。（橙僑提供）

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