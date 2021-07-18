美國華人商會高峰論壇 探討企業發展、機遇

美國華人商會主辦「中美商貿倉儲物流─行業精英在線高峰論壇」，探討大背景下中小企業的發展和機遇。（主辦方提供）

美國華人 商會主辦的「中美商貿倉儲物流─行業精英在線高峰論壇」日前舉行，探討中美大背景下，中小企業的發展和機遇。

美國小企業管理局大洛杉磯地區總負責人Ben Raju表示，美國中小企業一直在美中貿易交流中扮演積極角色，目前美中貿易確實碰到一些困難，但他相信美中小企業將會克服困難，推進合作與交流。

中國 國際合作協會副會長王輝耀表示，今年是中國加入聯合國50周年，也是中國加入世界貿易組織（WTO）20週年。不久前，全球化智庫舉辦「世貿組織的改革前景與中國角色─中國入世20週年研討會」，與會者認為，中國應堅定維護和推動WTO多邊貿易體制發展，增強其權威性和有效性，通過論壇進一步促進中美企業的合作與交流。

美國華人商會會長陳金階（Jack Chen）表示，中美關係的發展影響到兩國的國計民生和老百姓的衣食住行。現在的大環境雖然很有挑戰性，但同樣也有機會，就看自己如何把握。只要大家團結起來，群策群力，一定能找到正確的發展方向和方法，讓自己的企業立於不敗之地。

核桃市副市長秦振國（Eric Ching）、美國華人商會祕書長陳英、美國華人商會名譽會長、中美投資協會會長應持榮（Roy Ying）等嘉賓作主旨演講。