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聖安東尼山學院學生中心、交通中心動工

【本報訊】
聖安東尼山學院學生中心和交通中的動工儀式。（SAC提供）
聖安東尼山學院學生中心和交通中的動工儀式。（SAC提供）

聖安東尼山學院（Mt. San Antonio College，SAC）理事會主席陳介飛（Jay Chen），14日主持了該校的學生中心和交通中心的開工儀式，他指出，兩個重要的校園工程將在未來幾年服務學生和社區。

SAC學生中心和交通中心是該學院承擔的最大工程項目之一，將改變校園面貌和提升教學品質。SAC理事會成員、學生、教職員工、Foothill Transit代表及民選官員聚集在現場，一起慶祝這個特殊的時刻。

聖安東尼山學院理事會主席陳介飛在項目開工儀式上致詞。（SAC提供）
聖安東尼山學院理事會主席陳介飛在項目開工儀式上致詞。（SAC提供）

陳介飛說，在經歷了充滿挑戰的一年半之後，能夠參加慶祝建設項目真是令人激動。「我們不僅在本月重新開放了校園，而且正在慶祝一個新的學生中心和交通中心的動工。」

該學院佔地10萬平方呎的學生中心實際上於去年夏天動工，新中心將取代早在1953年建造的原有建築。新建築有三層樓，將有足夠的空間提供學生學習、休閒和用餐。該中心的一樓設有便利店和更多空間，提供學生單獨或分組學習，二樓設有一個多元文化中心、一個學生俱樂部廚房和一個升級的學生會議廳。期待已久的建築設施還將提供非常需要的活動空間和會議室，並可供社區使用。學生中心的建設資金來自於Measure GO提案，該提案於2018 年11月獲得選民批准，新大樓可望於2023年峻工開放。

交通中心將有十個巴士站，位於中央廣場周圍，提供乘客上車或下車。交通中心的建設將包括一座連接SAC北校區和南校區的人行天橋。還計畫對Temple Avenue進行改進，包括在技術中心以東的Temple Avenue現有車道上設置交通信號燈，學校為該項目提供土地，Foothill Transit為該項目提供資金。

陳介飛說，他很自豪地儘自己的一份力量改善公共交通，減少碳排放。這些項目是對學生、未來勞力和社區的投資，下一代將會從中受益。

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