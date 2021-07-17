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居民憂影響交通 河濱東谷市高檔公寓建案引爭議

記者啟鉻／東谷市報導
公寓建案The Village at Sumner Place地點。（記者啟鉻／攝影）
公寓建案The Village at Sumner Place地點。（記者啟鉻／攝影）

開發商擬在河濱縣東谷市推出高檔公寓建案，由於地處市區中心，附近有小學初中及高中，居民擔心交通受影響，部分居民表達反對，並發起請願簽名，希望推翻建案。

東谷華協創辦人黃樹梧表示，已經提醒成員勿介入，因為涉及利益關係。據他暸解，該公寓並非提供低收入者的高密度住宅，希望該建案能夠做好減輕交通負擔方面的工作。

該高檔公寓建案名為The Village at Sumner Place，位於Sumner街與Schleisman路交匯處東南角，這是一片待開發土地，總面積約十畝。工程為兩期，建築公寓單位超過350個。建成後這裡不僅有住宅，還有零售超市及餐飲。黃樹梧表示，他獲悉，住宅並非低收入、高密度，而是高檔公寓，每單位售價不低於40萬元。

公寓採小戶型，適合人口少的家庭。目前對公寓建設，反對與支持者意見兩極。贊成者認為，公寓開發地點附近道路較窄，一旦開發規範好社區，道路就會拓寬，會有助於改善附近交通。

開發商建案效果圖。(自開發商官網）
開發商建案效果圖。(自開發商官網）

反對者包括當地多族裔居民，部分是華裔。部分華人認為，東谷市未有公寓建設，這次公寓建案勢必對當地交通及治安有負面影響。反對者還發起請願簽名活動，目標是徵集5000個簽名，但目前只有2700多個。反對者表示，開發商Stratham Homes意圖建設高密度公寓及城市聯排屋，高度兩至三層，而周邊社區均是獨立屋，環境安靜，認為公寓建案會導致對周邊社區產生負面影響。

反對者認為，建案距離三所學校均不到0.5哩，交通問題會導致學生上下學騎腳踏車，或步行經過時發生危險，同時會導致交通擁堵，市區中心交通癱瘓。為了制止公寓建案，反對者還在臉書上設立專屬網頁：No Apartmentgs on Sumner & Schleisman，有部分華裔居民發帖留言，支持反對公寓建案。

據開發商資訊，該建案是商住混合開發項目，對於東谷市來說是新住房選擇，封閉式安全警衛，符合東谷市未來需要。Sumner Place提供居民多元化選擇，即從面積較大獨立屋轉向小戶型，或傾向租住的人士。開發項目包括：配備廚房、壁爐、泳池及室內放映廳的社區俱樂部、健身中心、水療設施、商業中心、戶外活動場所及社區餐飲、零售中心等。

據市府資訊，將於7月末舉行公聽會，聽取公眾對該公寓建案意見。

反對者在臉書上設立網頁及徵集簽名，力圖推翻建案。（自反對者臉書）
反對者在臉書上設立網頁及徵集簽名，力圖推翻建案。（自反對者臉書）

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