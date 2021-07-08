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火燒車內有24歲女屍 車門有彈孔

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯縣警局凶殺組正在調查拉哈布拉岡一起凶殺案。（FoxLA截圖）
洛杉磯縣警局凶殺組正在調查拉哈布拉岡一起凶殺案。（FoxLA截圖）

洛杉磯縣法醫辦公室7日指出，在拉哈布拉岡市（La Habra Heights）一輛正在燃燒的汽車裡發現的女性屍體，證實是住在聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）的24歲居民Estrella Luna。法醫將解剖她的遺體，確定她死於槍殺或是火燒。

洛縣警局和消防人員7月5日上午10時10分左右，據報前往拉哈布拉岡北絲柏街（North Cypress Street）和納巴爾路（Nabal Road）交口的附近，發現一輛正在燃燒的汽車，在消防員撲滅火勢後，發現裡面有一具女性遺體。

由於該輛汽車的門上也有彈孔，警方初步研判該名女性是死於槍殺。但之後表示將對其遺體進行解剖，才能確定她究竟是死於槍殺或是火災。

洛縣警局兇殺組呼籲任何人若有信息，致電 323-890-5500，或止罪電話800-222-8477。

拉哈布拉岡人口6000多，居民中間收入逾10萬元，中間房價逾90萬元，不少房子都庭院深深，占地很大，被認為是一個很適合居住的城市。當地居民對發生這起兇殺案都感到震驚，因為當地一向治安良好。

發現燃燒汽車的地點比較偏僻，警方不排除是兇手殺掉女子後，再將汽車開到當地，將汽車點火燃燒棄屍。

汽車 拉哈布拉岡 洛縣

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