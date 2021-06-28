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嚴志豪出任洛杉磯縣政委會助理執行長 盼幫助亞裔發揮所長

記者楊青／洛杉磯報導
嚴志豪（Edward Yen）出任洛杉磯縣政委員會辦公室助理執行長。（洛杉磯縣政委員會辦公室提供）
嚴志豪（Edward Yen）出任洛杉磯縣政委員會辦公室助理執行長。（洛杉磯縣政委員會辦公室提供）

洛杉磯縣亞美員工聯合會（Los Angeles County Asian American Employees Association）主席嚴志豪（Edward Yen）出任洛杉磯縣政委員會助理執行長，不僅是目前華人擔任的洛杉磯縣府的最高職位，也是該職務的首位華人。

洛杉磯縣政委員執行辦公室（LACEOBS，Los Angeles County Executive Office of the Board of Supervisors） 共有400多位工作人員，主要負責洛杉磯縣政委員辦公室的管理技術、人員配備、採購和設施支持，同時向洛杉磯縣各部門和民眾傳達各個縣政委員發布的信息。該辦公室同時監督縣政委員辦公室和其他縣委員會的工作。作爲三名助理執行長之一，嚴志豪主管技術、規劃、立法、評估上訴委員會和運營，包括每周二在洛杉磯縣政府向公眾開放的會議上監督和協調縣政委員會的運作。

46歲的嚴志豪出生於蘭卡斯特，南加長大，先後在喜瑞都和蒙特利公園市私立學校學習，聖瑪利諾高中畢業後，進入南加大商學院和羅耀拉法學院深造。在加入政府服務之前，他先後在聖塔莫尼卡、長堤和西洛杉磯的律師樓執業，之後進入洛杉磯縣法律顧問辦公室擔任首席副手。2005年至2019年調任洛縣估值辦公室擔任法律顧問和運營總監。

嚴志豪表示，高品質地為公眾服務一直是他的理想和追求，他同時希望，新的職位讓他可以為更大的人群服務，同時為亞裔社區和洛縣政府的連接提供更多更有效的管道，幫助更多亞裔突破職場瓶頸，發揮所長。

嚴志豪的父母來自台灣，父親是建築設計師，早年在聖蓋博谷華人社區設計和建造不少民宅和酒店等商業建築，社區人脈廣泛。從青年時期就活躍於社區的嚴志豪，四年前參加洛杉磯縣亞美員工聯合會並擔任會長。他表示，目前洛杉磯縣政府35個部門，亞裔員工比例高達20%左右，但沒有一個部門的主管是亞裔。很多亞裔表現亮眼，但在晉升的過程中卻被嚴重低估。他希望亞裔團結起來建立聯盟，爭取公平權益。

從小受家庭影響、能夠說流利國語，嚴志豪和在美容公司任職的太太育有一子一女，全家居住在華人社區聖瑪利諾市。

洛杉磯 亞裔 華人

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