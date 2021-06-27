我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

加州補助計畫 發放600元或1200元

記者王若然／洛杉磯報導

「金州刺激計畫」（Golden State Stimulus Program）為加州人或家庭提供補助金緩解疫情困境，那麼補助金如何領？條件是什麼？Ethnic Media Service 24日晚舉辦線上論壇，介紹了該計畫和洛杉磯縣的免費報稅服務。

韓國青少年社區中心的Audrey Casilla介紹了「金州刺激計畫」。該計畫向符合標準的加州民眾或家庭發放600元或1200元的補助。接收補助者必須具有「加州所得稅減免」（CalEITC）或「個人報稅識別碼」（ITIN）。符合CalEITC資格者，必須年收入低於3萬元。

年收入低於7.5萬的民眾都可以獲得600元直接補助，預計三分之二的加州人將受惠。以ITIN報稅者，如果年收入低於7.5萬，且擁有CalEITC資格者，可以加碼拿到1200元補助。

獲得「金州刺激計畫」補助，先決條件是先在加州繳稅，而且必須在2021年10月15日前完成2020年度的報稅。

此外，洛杉磯縣對收入5萬7000元以下的民眾提供免費報稅服務，符合資格的民眾可以獲得IRS認證的志願者會計師的報稅服務。洛縣鼓勵殘疾者、老年人、不大會英文的民眾積極參加這個項目。

收入中等或以下的民眾很很可能有資格獲得CalEITC，Federal EITC等抵稅補助，但前提是要報稅。在前些年，有100萬洛縣居民拿到所得稅減免，但有33萬多人沒有申請，使5億8000萬抵稅額未到民眾手中。

CalEITC可以最高提供3027元的所得稅減免，Federal EITC最高給予6660元的所得稅減免。

韓國青少年社區中心的Audrey Casilla介紹了「金州刺激計畫」。（視頻截...
韓國青少年社區中心的Audrey Casilla介紹了「金州刺激計畫」。（視頻截圖）

加州 報稅 洛杉磯

上一則

升國旗迎國慶 華裔官員雲集感恩

下一則

加大、州大要求接種入學 3學生提告

延伸閱讀

加州乾旱和野火危脅正以驚人速度上升

加州乾旱和野火危脅正以驚人速度上升
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？
加州宣布72億元計畫 幫欠租者繳租 免逼遷令延至9月

加州宣布72億元計畫 幫欠租者繳租 免逼遷令延至9月
加州暫停驅逐房客令 延長至9月30日

加州暫停驅逐房客令 延長至9月30日
8成居民有新冠病毒抗體 舊金山灣區群體免疫有望

8成居民有新冠病毒抗體 舊金山灣區群體免疫有望
痛批加州民主黨獨大績效不彰 共和黨：合作勢在必行

痛批加州民主黨獨大績效不彰 共和黨：合作勢在必行

熱門新聞

洛杉磯放射科醫師崔尤金與妻子，接種完全疫苗後數個月仍染疫。（FOX 11）

醫師打完兩劑輝瑞疫苗仍染疫 還傳染給妻子

2021-06-20 02:08
研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
搶劫案發生地點是蒙市丁胖子廣場，這裡是華人商圈的聚集地。（Google地圖截屏）

光天化日下 華女走在洛縣「小台北」商圈被搶

2021-06-23 18:32

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？