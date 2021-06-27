加州補助計畫 發放600元或1200元

「金州刺激計畫」（Golden State Stimulus Program）為加州 人或家庭提供補助金緩解疫情困境，那麼補助金如何領？條件是什麼？Ethnic Media Service 24日晚舉辦線上論壇，介紹了該計畫和洛杉磯 縣的免費報稅 服務。

韓國青少年社區中心的Audrey Casilla介紹了「金州刺激計畫」。該計畫向符合標準的加州民眾或家庭發放600元或1200元的補助。接收補助者必須具有「加州所得稅減免」（CalEITC）或「個人報稅識別碼」（ITIN）。符合CalEITC資格者，必須年收入低於3萬元。

年收入低於7.5萬的民眾都可以獲得600元直接補助，預計三分之二的加州人將受惠。以ITIN報稅者，如果年收入低於7.5萬，且擁有CalEITC資格者，可以加碼拿到1200元補助。

獲得「金州刺激計畫」補助，先決條件是先在加州繳稅，而且必須在2021年10月15日前完成2020年度的報稅。

此外，洛杉磯縣對收入5萬7000元以下的民眾提供免費報稅服務，符合資格的民眾可以獲得IRS認證的志願者會計師的報稅服務。洛縣鼓勵殘疾者、老年人、不大會英文的民眾積極參加這個項目。

收入中等或以下的民眾很很可能有資格獲得CalEITC，Federal EITC等抵稅補助，但前提是要報稅。在前些年，有100萬洛縣居民拿到所得稅減免，但有33萬多人沒有申請，使5億8000萬抵稅額未到民眾手中。

CalEITC可以最高提供3027元的所得稅減免，Federal EITC最高給予6660元的所得稅減免。