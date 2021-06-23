雞米花黃谷悅 寫歌拍視頻反歧視亞裔

黃谷悅早期曾創作一首歌曲，針對亞裔遭歧視反擊。（黃谷悅Youtube頻道）

華裔演員「雞米花」黃谷悅（Jimmy Wong）近幾年在影視界十分活躍，日前參與迪士尼電影《花木蘭》，後也在中美合作的動畫片《許願神龍》（Wish Dragon）為男主角丁思齊配音。

大家對黃谷悅應該不陌生，這名新生代演員早期是一名Youtuber。他曾創作一首歌曲，以高EQ、充满美式幽默，回應歧視 亞裔的視頻。該曲在短短幾天內吸引百萬人點閱，獲得不少迴響，一夕之間暴成為名人。

十年前，洛杉磯加大（UCLA）的一名白人女學生Alexandra Wallace，錄製一條列舉亞裔「種種劣跡」行為的歧視視頻，並將其放到Youtube上，該案件曾造成一時轟動。她當時列舉的亞裔種種劣跡，包括「居住在公寓周圍的亞裔，他們的親人周末經常到公寓，為他們洗衣服、買日用品、做一周的飯」、在圖書館讀書時，「每15分鐘就有一個亞裔講電話」等。這名女同學在視頻中，甚至刻意模仿華人講話口音，火藥味十足。

黃谷悅在擔任Youtuber時期，創作一首歌曲作為回應。如今針對亞裔仇恨犯罪在全美蔓延，他最近在當時創作歌曲的Youtube視頻下，特別寫了一段話，表明「針對亞裔的歧視行為，變得比十年前更加厲害。越來越多亞裔無故受到攻擊」。他指出，亞裔受到歧視行為的舉動，從沒有結尾，鼓勵亞裔民眾團結一致，站出來反對歧視。

黃谷悅接受世界日報採訪說，針對亞裔的仇恨犯罪至今未停，許多人因為過得艱辛，容易將疫情源頭的責任推向中國 人，亞裔自然而然比他人更容易受到責備，這種狀況確實很難避免。身為中國人後代，黃谷悅為此感到相當難過，但他不氣餒。

黃谷悅期許更多亞裔電影 人製作或參與更多主流作品，或在作品上呈現更多中華文化，讓各族裔可以透過影視作品，增加對亞裔及其文化的了解，並從中學習尊重及寬容其他族裔的文化。