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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

洛城新語／後疫情時代 拒打疫苗的人

洛城新語

正當44.9%美國人、56%加州人已完全接種新冠疫苗之際，還是有相當一部分人因為各種原因，拒絕施打疫苗。與此同時，聯邦與加州有關單位除了提供已施打疫苗者書面證明，加州正計畫發行電子證書，方便民眾隨時在需要的場合出示。在後疫情時代，打過疫苗與拒打疫苗者，可能會成為社會活動與公共衛生的新識別分類。

不能打和拒絕打新冠疫苗的人，有所區別。前者是因為健康原因，例如患有某種疾病、或有某種健康情況，或特定年齡族群，或確診新冠尚未完全康復，經醫師建議暫時不宜打疫苗。後者則是基於特定政治、宗教信仰，或自身對疫苗的認知與解讀，自己決定不打疫苗。

早在新冠危機之前，過去美國有一部分特定人士多年來一直拒絕注射任何疫苗。而新冠與其它傳染病最大的不同在於，新冠的傳染力和致死率遠高於其它疾病。但現行法律不能強制人們必須注射疫苗，有些州也立法通過，禁止州府或縣市政府發行任何形式的疫苗護照。

在這種情況下，加州雖然已於6月15日全面重啟，很多人仍戴著口罩上街或出入公共場所，尤其各商店工作人員幾乎都戴上口罩。因為你不知道身邊出入的人，是否已經打了疫苗，既然無法強制每個人都打疫苗，最好保護自己的方法就是在公共場所，與疫情大流行期間一樣，繼續戴口罩。

對於那些拒打疫苗的人，我們只能建議，盡量少出入共公場所，在有人群的場合應全程戴口罩，並定期作新冠病毒檢測。一方面是保護自己，更是保護他人。

其次，我們建議政府和私人商家，持續推出注射疫苗的獎勵措施，如樂透抽獎或折扣優惠；並在有法律依據情況下，要求進入某些私人場所時，出示疫苗護照或類似證明。

美國現行的三款疫苗，雖不是百分之百有效，且也傳出已注射兩劑者仍然確診的案例，但統計顯示，其比例在1%以下，同時轉為重症或死亡的比例更低。美國公共衛生專家日前提出三項隱憂。第一，在加州疫苗接種率低的地區，有可能爆發疫情。第二，印度Delta變種病毒，傳染性更強，對未接種疫苗者帶來威脅。第三，加州西語裔和非洲裔的年輕人，注射疫苗比偏低，恐形成防疫破口。這三點都值得我們特別留意。

在美國以法律規定強制打疫苗，在政治上很難實現。而加州經歷過一年多新冠苦難，終於盼到全面重啟之際，看來人們選擇在公共場所戴口罩，仍會持續相當長一段時間。

疫苗 加州 美國

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