我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

男嬰被棄洛縣公園廁所垃圾桶 警尋2關聯女性

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛縣警方希望與曾帶著一名女孩及粉紅色三輪嬰兒車在公園附近走動的兩名女性談話。（NBCLA截圖)
洛縣警方希望與曾帶著一名女孩及粉紅色三輪嬰兒車在公園附近走動的兩名女性談話。（NBCLA截圖)

南加洛杉磯縣一名新生男嬰，日前被發現遺棄在洛縣林伍特市（Lynwood）的Yvonne Burke-JohnD. Ham公園的廁所垃圾桶中。洛縣警局公布該案詳情，目前正在搜尋兩名疑似與找到這名新生男嬰有關聯的女性。

出生幾天的男嬰，被遺棄在南加公園的廁所垃圾桶裡。（KTLA5視頻截圖）
出生幾天的男嬰，被遺棄在南加公園的廁所垃圾桶裡。（KTLA5視頻截圖）

根據警方消息，這名男嬰疑似在該公園廁所出生，被發現後被立即送往醫院急救，男嬰狀況穩定，但生母未明。目前男嬰受洛縣兒童及家庭服務局關照，正在列入領養的程序中。洛縣警局指出，一名女性進入公園廁所，聽到垃圾桶傳來嬰兒叫聲，上前查看後發現這名被遺棄的男嬰，竟然藏在垃圾堆中。這名女性立即撥打911報案。

警方公布兩名女性照片，要求向他們詢問當日情況，希望有助於破案。這兩名女性曾與一名女孩及粉紅色三輪嬰兒車在公園附近走動。

目前調查尚處於早期階段，任何知道相關信息的人，請聯繫特殊受害者局（the Special Victims Bureau），電話：877-710-5273，或發送電子郵件至[email protected]。如希望匿名提供消息，可撥打800-222-TIPS(8477)「Crime Stoppers」，或登陸網站http://lacrimestoppers.org。

洛縣 南加 洛杉磯

上一則

小竊案警方僅備檔 阿罕布拉華裔商家好無奈

下一則

戶外音樂會 好鄰居表揚 鑽石吧暑期活動好熱鬧

延伸閱讀

尼可拉斯凱吉母親上月洛杉磯去世 喪禮因疫情延遲

尼可拉斯凱吉母親上月洛杉磯去世 喪禮因疫情延遲
Delta病毒株在洛杉磯縣蔓延 只打1針疫苗保護力不夠

Delta病毒株在洛杉磯縣蔓延 只打1針疫苗保護力不夠
洛杉磯縣接種率高 新冠死亡病例低

洛杉磯縣接種率高 新冠死亡病例低
「嘉年華郵輪」集團遭駭 員工顧客個資外洩

「嘉年華郵輪」集團遭駭 員工顧客個資外洩
新好男人私房菜廚藝賽洛杉磯登場 華人揮別疫情陰霾

新好男人私房菜廚藝賽洛杉磯登場 華人揮別疫情陰霾
世界日報「新好男人私房菜廚藝SHOW」洛杉磯登場

世界日報「新好男人私房菜廚藝SHOW」洛杉磯登場

熱門新聞

6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）

前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

2021-06-13 21:42
現年58歲的前華航空姐程美玲，今年在洛杉磯加大畢業。（程美玲提供）

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

2021-06-14 02:12
加州就業發展局宣布，自7月11日起，不積極尋找新工作的失業者，不能再領失業救濟金。（美聯社檔案照）

失業者放棄求職 加州不再補貼 7月11日上路

2021-06-18 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」