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阿罕布拉遊民公園襲老婦 有暴力前科

記者邵敏／阿罕布拉市報導
遊民Joseph Buckhalter在阿市故事公園無故打傷老婦，被捕判刑後又重回街頭。（谷歌街景圖）
遊民Joseph Buckhalter在阿市故事公園無故打傷老婦，被捕判刑後又重回街頭。（谷歌街景圖）

遊民問題近來廣受關注，華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra）最近發生遊民襲擊案，一名老婦在公園內無故遭毆打，警方確定不是仇恨犯罪。該遊民雖被捕，但被法院判緩刑後又放出來，重回阿市街頭，等於白抓。該遊民有暴力犯罪前科，曾多次被捕。

阿市警方指出，案發時間是5月31日，一名西裔老婦向警方報案，稱她在阿市的故事公園（Story Park）遭無緣無故遭一名非裔男子暴力襲擊，當時明顯受傷，被送往醫院觀察。

在阿市警方努力下，案發第二天Joseph Buckhalter被捕，並於6月8日被判犯有毆打罪。Buckhalter被判處30天監禁，緩刑一年，並被命令遠離阿市的故事公園。警方說，Buckhalter有暴力史，曾多次被捕，他在故事公園襲擊老婦時無家可歸。被毆打的老婦是西語裔，目前傷情穩定，已從醫院回家休養。

阿市警方日前在臉書上發布這起案件細節，引起許多市民廣泛關注。有市民在臉書上留言，阿市公園現在很不安全，希望警方能加強巡邏，多派警察在故事公園巡邏。這位市民說，類似經歷也曾在她身上發生，「有一次也在故事公園，一名遊民無緣無故地衝著我尖叫，當我丈夫走到我旁邊時，這個人才停止尖叫，因為他意識到我並非獨自一個人。」市民指出，類似的案件，女性面臨的風險要大得多。

也有市民稱，此遊民被捕後，雖被判關30天，但同時緩刑一年，就等於不用坐牢又放出來。這樣的判決結果，應該與洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）的指令有關，賈斯康縱容犯罪行為，應該被罷免。

阿市警方在臉書上張貼被告Buckhalter的照片，對此，有市民稱，最近在阿市的街道上又見到此人。因為嫌犯有暴力史，現在又阿市街頭遊蕩，市民擔心下一個被攻擊的人又會是誰？

阿市市長黃幼平（Katherine Lee）對本案表示遺憾，她說，阿市大部分遊民都較友好，一些遊民自己個人精神上有問題，但很少發生傷害他人的事件，這起襲擊案只是個別案例。

「警方對於阿市的大部分遊民，都非常清楚他們的名字、背景和個人行為。有些遊民在阿市已經呆很長時間了，這些遊民如果需要治療上的幫助，我們都會把他們送到醫院、提供藥物，或給他們提供暫時的住所。」黃幼平說，最近一段時間，從其他城市過來的新遊民增加，關於遊民的暴力襲擊事件，黃幼平說最近幾個月，她也經常在新聞報導中看到其他城市發生，不知道背後的原因到底是什麼。

黃幼平表示阿市會加強警力巡邏，市民有任何問題，看到任何覺得不安全的事情或者人員，都可以馬上打電話報告警方，警民共同合作，守護阿市的平安。

遊民Joseph Buckhalter在阿市公園無故打傷老婦，被捕判刑後又重回街...
遊民Joseph Buckhalter在阿市公園無故打傷老婦，被捕判刑後又重回街頭。（阿罕布拉市警局方提供）

臉書 暴力犯罪 警察

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