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挪用客戶保金45萬 南加華人保險經紀判刑　

記者啟鉻／綜合報導
保險欺詐圖（資料圖片）
保險欺詐圖（資料圖片）

加州一名華裔保險經紀涉嫌無照經營，挪用偷竊客戶保險金近50萬元，2020年5月間被捕，被控九項重大盜竊重罪。近日被告被判處兩年緩刑，並向受害者賠償41萬餘元。

被告李艾玲（Ai Ling Lee，譯音），女，61歲，也稱Linda Lee，羅蘭岡居民。在聖蓋博谷東區長期經營保險業務，公司名為Jubilee Insurance（中文名：德勝保險）。業務涉及商業、勞工、健康及人壽保險業務。因違規運作，加州保險局在2018年8月7日對她的保險業務發布中止令（Cease and Desist Order），當年12月初吊銷她公司的保險經營服務執照。

加州保險局（Department of Insurance）調查發現，被告是Jubilee Insurance的實際所有者和經營者。她在無照經營的情況下，偷竊挪用客戶保險金多達45萬元。她被控在接受客戶保險金，包括責任險、財產險或勞工賠償險，但並未按照正常程序辦理保險業務，導致九家餐館、建築公司及生化公司蒙受未申請保險損失。據稱，被告為了掩蓋罪行，擅自修改部分客戶申領的保險文件，甚至偽造客戶簽名，從而在客戶不知情或未同意時，繼續繳納保費。

被告於2021年4月7日被判刑，包括兩年緩刑及賠償受損客戶41萬4910元。加州保險局督促若有更多受害者，可盡快聯絡保險欺詐調查部門，致電323-278-5000。

加州保險局長Ricardo Lara （資料圖片）
加州保險局長Ricardo Lara （資料圖片）

加州保險局長萊拉（Ricardo Lara）指出，正是因為有加州保險局和洛杉磯縣地檢署的共同努力，讓這個無證保險經紀繩之以法，受害者獲得應有賠償。需要提醒的是，每一名小企業業者在申請保險時，一定要檢視保險經紀執照是否有效，避免受到保險欺詐。該保險欺詐案件由洛杉磯地檢署白領犯罪部門（White Collar Crime Division）起訴。

若瞭解保險經紀執照是否有效，可至保險局網站查詢www.insurance.ca.gov，或致電800-927-4357，瞭解向你推薦或銷售任何保險的經紀人是否有合法執照。

保險 加州 洛杉磯

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