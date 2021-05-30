南加僑務榮譽職人員名單出爐 經文處頒發證書

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處27日在洛僑中心舉行典禮，為90位僑務榮譽職員頒授聘書。（記者謝雨珊／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，27日在洛僑中心舉行僑務榮譽職位聘書頒授典禮，處長黃敏境為90位僑界賢達頒發聘書。中華民國僑務委員會一貫借重僑界賢達的服務熱忱與專業長才，慎選僑務榮譽職人士，提供僑胞優質服務。

這期續聘僑務榮譽職人員聘期兩年，自2021年1月1日至2022年12月31日，包括僑務諮詢委員22位、僑務顧問33位、僑務促進委員35位，共計90位。當天出席的僑務諮詢委員包括陳正吉、賴英慧、伍競群、陳國昌、胡以緯、孫華翊、劉煥君、謝傳佐等八位；僑務顧問黃鍾艷珍、文光華、陳文贊、張菊惠、何興華、張麗卿、葉敏芬、郭凱琪、呂錫基、莊武增、何天源、張元松、林偉權、李健民、莫華鋒、儲錦琪、李金生、黃美霞等18位；僑務促進委員李奇威、李崇正、呂梁蘭芳、陳黃群雁、周正烜、陳西園、余國恩、劉國賜、潘杏萍、鄺偉生、何沛嫄等11位。

黃敏境感謝長期在僑社出錢出力的僑務榮譽職員們。他表示，這群人用志工精神服務僑社，從事公益活動並提供緊急救助等服務，在疫情 期間也一刻不放鬆，這種精神值得嘉獎。其中不乏僑務榮譽職員力挺台灣 加入WHA，即便台灣今年仍未能受邀參加，相信未來大家將繼續努力爭取，確保台灣利益受到最大保護。他也提到，針對亞裔 的仇恨犯罪的風氣在全美氾濫，僑務榮譽職員應多加重視，為僑胞提供協助。