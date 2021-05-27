鳳凰城台商會長張聖儀 角逐北美洲台灣商會總會長

鳳凰城台美商會會長、大發地產投資公司負責人張聖儀。（張聖儀提供）

北美洲台灣 商會聯合總會第34屆總會長即將改選，鳳凰城台美商會會長、大發地產投資公司負責人張聖儀（Michelle Chen)有意角逐，5月初踏上「請益之旅」到全美各地商會拜票，迄今已造訪25個分會，誠意和認真獲得各地台商理監事肯定，為成功競選總會會長職位加分。

張聖儀以「承先啟後，贏向未來」為主軸，提出四大參選政見，分別為承先優良傳統、啓後新血傳承、贏向商機媒合、及未來再創高峰。張聖儀充分利用台積電 至亞利桑那州設廠的契機，看準當地有著百工百業的就業需求情勢，計劃協助台商促進商機，連結台灣與當地半導體產業。

張聖儀表示，鳳凰城的半導體廠商原先就有幾十家，其中半導體公司英特爾（Intel) 在當地設廠已有20餘年，半導體產業鍊完整。台積電計劃在鳳凰城蓋六個5奈米的工廠，相信此舉將為當地帶來更多人才及商機，這是千載難逢的機會。此外，她將協助政府洽簽台美雙邊貿易協定，促成台美教育合作，為未來再創高峰。

張聖儀活躍於鳳凰城社區，在當地有緊密人脈。為拓展台灣國民外交，提升台灣能見度，她希望引領台商積極深入主流，預計明年將擴大舉辦國會山莊扣門之旅，並促請各地商會會長，積極邀請各州國會議員，加入台灣國會山莊聯盟(Taiwan Caucus)，關注熱門議題，例如：台灣加入WHA、送疫苗到台灣等議題。

對於總會內部，張聖儀也將堅守保留商會的優良傳統，在鼓勵傳承的同時也積極輸入新血，亦推行會務數位化，加強各地區商會活動的連結。

張聖儀畢業於台灣輔仁大學，在亞利桑那州大學完成MBA會計學業，白手起家創業迄今已有20餘年，在鳳凰城落地生根已28年。自2016年起擔任北美洲台灣商會聯合總會副總會長迄今，熟練總會會務，出錢出力，積極服務僑社培育青商，多年也不忘深耕主流，與亞利桑那州國會議員、各級政府、主流政商界有緊密合作及聯繫。

北美洲台灣商會聯合總會成立於1987年，在美國 及加拿大共有39個分會，其宗旨為促進會員與北美洲工商業界之間的經貿交流，聯繫會員，提升形象，加強與台灣經貿往來等。