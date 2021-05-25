南巴市玫瑰花車 駝鳥擔綱

南巴沙迪那市的花車設計圖最近已經出爐。（SPTOR）

備受矚目的巴沙迪那市玫瑰花車遊行 ，在疫情 下今年採取線上模式，不過預計將在2022年回歸，一些長年參與遊行的單位，已開始設計花車，南巴沙迪那市的花車設計圖最近已搶先出爐。

南巴玫瑰委員會（SPTOR）主席Brant Dunlap對在花車現場看到工作人員感覺很開心，他歡迎志願者們返回現場，面對面一起工作。他表示大家一直盼望並非常耐心地等待了15個月，現在已經迫不及待地希望在元旦當天沿著遊行路線展示南巴市花車。

該市花車「天空無極限」（Sky's the Limit）設計和建造工作已經開始計畫。這部花車融合南巴市早期歷史，即Cawston Ostrich農場於1886年開業後，成為該鎮的主要旅遊景點。該農場以駝鳥拉貨車為主要吸引點，還開了一家受歡迎的商店出售鴕鳥毛的帽子、風扇、斗篷等。因此花車設計上有許多鴕鳥，一隻戴著皮頭盔、護目鏡和圍巾，另一隻的頭則埋在沙地中，第三隻在拍照，第四隻則舉著令人鼓舞的牌子，寫著「你可以做到！」另外還有一對浣熊和兔子，幫助引導隊伍沿著遊行路線前進。

花車的設計主席James Jontz表示，南巴這座小城基本上是由鴕鳥養殖場建立，因此大家認為鴕鳥主題將是一個不錯的選擇。

南巴市是歷屆花車中，全部由自願者自製花車的六個隊伍之一，其他不少機構的花車則交由花車工廠製作。南巴市2019年的花車「三隻小鳥」和2020年的花車「最後的勝利」，連續兩年獲得城市獎。