我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

南巴市玫瑰花車 駝鳥擔綱

記者李雪／南巴沙迪那市報導
南巴沙迪那市的花車設計圖最近已經出爐。（SPTOR）
南巴沙迪那市的花車設計圖最近已經出爐。（SPTOR）

備受矚目的巴沙迪那市玫瑰花車遊行，在疫情下今年採取線上模式，不過預計將在2022年回歸，一些長年參與遊行的單位，已開始設計花車，南巴沙迪那市的花車設計圖最近已搶先出爐。

南巴玫瑰委員會（SPTOR）主席Brant Dunlap對在花車現場看到工作人員感覺很開心，他歡迎志願者們返回現場，面對面一起工作。他表示大家一直盼望並非常耐心地等待了15個月，現在已經迫不及待地希望在元旦當天沿著遊行路線展示南巴市花車。

該市花車「天空無極限」（Sky's the Limit）設計和建造工作已經開始計畫。這部花車融合南巴市早期歷史，即Cawston Ostrich農場於1886年開業後，成為該鎮的主要旅遊景點。該農場以駝鳥拉貨車為主要吸引點，還開了一家受歡迎的商店出售鴕鳥毛的帽子、風扇、斗篷等。因此花車設計上有許多鴕鳥，一隻戴著皮頭盔、護目鏡和圍巾，另一隻的頭則埋在沙地中，第三隻在拍照，第四隻則舉著令人鼓舞的牌子，寫著「你可以做到！」另外還有一對浣熊和兔子，幫助引導隊伍沿著遊行路線前進。

花車的設計主席James Jontz表示，南巴這座小城基本上是由鴕鳥養殖場建立，因此大家認為鴕鳥主題將是一個不錯的選擇。

南巴市是歷屆花車中，全部由自願者自製花車的六個隊伍之一，其他不少機構的花車則交由花車工廠製作。南巴市2019年的花車「三隻小鳥」和2020年的花車「最後的勝利」，連續兩年獲得城市獎。

遊行 疫情

上一則

亞裔傳統月 5/26線上講兒童故事

下一則

聖地牙哥188萬人已打疫苗 鼓勵青年加入

延伸閱讀

布碌崙國殤日彩車遊行 今年規模擴大

布碌崙國殤日彩車遊行 今年規模擴大
挺台灣出席WHA 僑胞車隊遊行

挺台灣出席WHA 僑胞車隊遊行
南加僑胞車隊遊行 力挺台灣出席世界衛生大會

南加僑胞車隊遊行 力挺台灣出席世界衛生大會
台僑車隊華府遊行 感謝美國支持台灣參與WHA

台僑車隊華府遊行 感謝美國支持台灣參與WHA
深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對
僑界22日車隊遊行 挺台參與WHA

僑界22日車隊遊行 挺台參與WHA

熱門新聞

披薩收據。（Linda提供）

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

2021-05-19 20:42
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
哪些情況下警察可以合理使用武力？（洛杉磯縣警局）

世說新聞／亞裔男華人區遭擊斃 警槍下這些舉動做不得

2021-05-19 13:17
全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡