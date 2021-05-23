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暴力攻擊洛杉磯猶太人 嫌犯被捕

記者丁曙╱綜合報導
18日晚在洛杉磯街頭，一個親巴勒斯坦團體暴力襲擊了幾名猶太人。（電視截圖）
18日晚在洛杉磯街頭，一個親巴勒斯坦團體暴力襲擊了幾名猶太人。（電視截圖）

洛杉磯市警局（LAPD）22日公布，在聯邦法警協助下，一名涉嫌使用致命武器毆打猶太人的主要嫌犯被拘捕。18日（星期二）晚間，一個親巴勒斯坦團體在洛杉磯街頭襲擊了幾名猶太人，該起案件被定性為「仇恨犯罪」。

該名嫌犯的姓名尚未透露。據洛市警局消息，嫌犯於21日晚10時15分左右被抓，地點在洛杉磯郊外的一所房子裡。據信，這名男子是襲擊幾名猶太人的主要嫌犯之一。警局要求增加他的保釋金，因為這是一起仇恨犯罪案件。

近日中東加沙地區爆發了以色列人和巴勒斯坦人的武裝衝突，直接引發了洛杉磯地區的恐怖事件。在比佛利格羅夫（Beverly Grove）地區的一家餐館外，18日晚一個親巴勒斯坦團體出動出擊，毆打了幾名猶太裔食客，並且開車追打逃跑的猶太人。

市長賈西提（Eric Garcetti）將此事件定性為「有組織的反猶太人襲擊案」。他說，「猶太人和所有的洛杉磯市居民一樣，在我們的城市應該永遠感到安全。洛杉磯是一個有歸屬感的城市，而不是一個仇恨的城市。洛杉磯沒有任何反猶太主義、歧視或偏見的市場。我們將永遠不會容忍社區的偏執和暴力。」

猶太 洛杉磯 仇恨犯罪

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