疫情下各種風水輪流轉

上網用

人世間很多事，真的是風水輪流轉。美國疫情 惡化時，台灣 、印度相對好很多，台灣自稱也被國際媒體譽為「抗疫模範生」；印度即使確診人數很多，但相對於14億人口，更早就自認疫情高峰已過，放鬆警戒，如今台灣、印度都陷入疫情恐慌，牛皮吹破了。

尤其蔡英文政府和防疫中心指揮官陳時中，目前尷尬不已。陳時中天天上電視吹噓抗疫成果，大有政治新星架勢，看好要競選直轄市長，甚至問鼎總統了。但病毒無孔不入，本來只有區區數百病例，且絕多數是境外移入，一下子本土病例大爆發，百密一疏，只能怪自己政策不當，怨不得人，陳時中和台灣都翻車了。

道理很簡單，病毒不問身分、不應有特權。所有入境者都須嚴格須隔離14天、再自主隔離七天，為什麼蔡政府放任航空公司組員只須隔離三天，全球到處飛接觸可能感染者的華航機長，隔離三天就能到處趴趴走，把從國外帶回的病毒傳給家人和北台灣多個縣市？這就是政府傲慢和自滿的後果。

再看疫情爆發後，蔡政府還利用1450網軍狂吹，把主管數位發展的行政院政務委員唐鳳「神格化」。台北搭乘捷運悠遊卡和許多商店開始用實名掃描QR Code，名義上是掌控民眾出入行蹤，便於追蹤感染者、控制疫情，蔡政府卻吹噓是「創舉」，把唐鳳捧為神人，進而拉抬政府的豐功偉業。

但這種手段北京早在去年武漢疫情後就在各地使用了，民眾只要掃描QR Code資料，就自動上傳電信業者，政府很方便就能從電信業者調取資料，一旦民眾掃描，今後走到那裡行動完全在政府掌控中，「老大哥」24小時都可監視你。

綠營常批判中共專制如何如何，如今踵繼人家步伐，一些美歐國家政府不敢用、堅拒用的可能侵犯人民隱私手段，因此疫情才控制不住，蔡政府卻要用了，還欺騙民眾這是創舉。

這又是另一種風水輪流轉。原來民主、專制的差別，有時中間只隔一張紙，無法堅守原則，或只要有利自己馬上就捅破，民進黨破功了，今後如何再占據道德制高點批評別人？

美國去年疫情爆發，很多華人急忙高價買機票，回大陸或台灣避疫。如今美國疫苗接種進展快速，外國人甚至搭機來美免費接種。但大陸、台灣「一苗難求」或效果被質疑，有錢不一定注射得到，又印證風水輪流轉。

再看美國。是否戴口罩不幸成兩黨政治標籤，川普拒戴，支持者跟隨；拜登等民主黨人堅持戴口罩有利抗疫。如今疫苗接種有成，但還有三成多美國人堅拒注射，聯邦疾控中心(CDC)卻迫不及待宣布完成兩劑注射者，無論室內外都毋須戴口罩。

您敢讓自己這樣冒險嗎？無法區別誰打過針、誰沒打針，甚至是帶病毒者，CDC和拜登踵繼川普，都犯了大意、想追求政治正確討好某些人的通病。風水輪流轉會不會再鑄大錯，讓美國樂極生悲，且走著瞧吧。