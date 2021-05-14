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北京關心台灣福祉 駐洛經文處處長：說謊

本報記者／洛杉磯報導
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境。（本報記者／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境。（本報記者／攝影）

南加州僑界響應支持台灣參與WHA及世界衛生組織（WHO) 的所有會議及活動，13日在洛僑中心共同發表聲明。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境，在現場痛批中國共產黨政府「只會欺騙及說謊」。

面對世界多個國家公開力挺台灣，中國外交部發言人華春瑩10日重申「一中原則」，表示「世界上只有一個中國，台灣地區參與國際組織包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理，這是聯合國大會第2758號決議和世衛大會有關決議確認的根本原則，得到了國際社會的普遍支持。」，並強調：「沒有誰比我們更加關心台灣同胞的健康福祉。」

黃敏境對此回應指出，中國共產黨政府多年來打壓台灣，危害台灣人民的基本健康人權，這證明了中國共產黨政府只會說謊跟欺騙。

黃敏境指出，自1997年起，中華民國歷任政府嘗試以不同名稱、彈性參與世界衛生組織年會，但最近幾年都遭世界衛生組織秘書處拒絕。最主要原因是遭中國公然把全球衛生議題政治化，蠻橫打壓，此舉嚴重危害台灣人民的基本健康人權，並且使各國在疫情期間無法及時與台灣交流取得防疫資訊，嚴重影響全球防疫時效。同時也違背了世界衛生組織「不遺漏任何人」的規定。

黃敏境說，許多國家領導人及高階層政府官員，加上全球200多個國家和地區超過1700名國會議員，公開呼籲WHO接納台灣。美國國會去年5月有205位聯邦眾議員連名致函WHO總幹事譚德塞，力促邀請台灣出席2020年WHA年會，這是單一國家國會議員，首度大規模直接聯名致函WHO總幹事。

台灣 中國 WHO

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