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網傳洛城母親節爭桌全武行 原來在東莞

本報記者／洛杉磯報導
坊間瘋傳一段母親節當天，華人為爭桌子吃飯慶祝而大打出手視頻，兩家華人相互謾駡、扭打、扯頭髮、砸茶壺、叫喊、嚎啕大哭，場面混亂而暴力，相當煞風景。（網路視頻截圖）
坊間瘋傳一段母親節當天，華人為爭桌子吃飯慶祝而大打出手視頻，兩家華人相互謾駡、扭打、扯頭髮、砸茶壺、叫喊、嚎啕大哭，場面混亂而暴力，相當煞風景。（網路視頻截圖）

母親節」變調成了「武親節」。疫情以來第一個開放餐飲堂食的母親節，坊間卻瘋傳一段據稱是洛杉磯華人，為爭桌子吃飯慶祝母親節，大打出手的視頻，兩家華人相互謾駡、扭打、扯頭髮、砸茶壺、叫喊、嚎啕大哭，場面混亂而暴力，相當煞風景。

但稍晚證實，這個場景發生在中國廣東的東莞，並非在美國，網友轉傳的事發地點錯誤。

這段長達4分18秒的視頻，9日母親節當天傍晚，即在聖蓋博谷華人社群網站瘋傳，一些轉帖的網友同時轉貼了一段加注文字「剛剛突發：母親節洛杉磯半島酒樓兩幫華男為爭奪餐桌大幹全武行」。

不過本報記者10日向洛杉磯半島酒家求證，該店員工表示，餐館的背景根本不是半島酒家，他們昨天上班一天，沒有發生任何客人為搶桌子打架事件，甚至之前也從來沒有發生或客人為搶桌子大打出手事件，不知餐館爲何被傳成了事故現場，讓人哭笑不得。

該被網友形容為將「母親節」變「武親節」的視頻，在一家相當寬大的中餐館中，十多人圍住一張大餐桌開始爭吵，爭吵數秒内急劇升級，雙方從嘴仗轉為相互肢體攻擊。

坊間瘋傳一段母親節當天，華人為爭桌子吃飯慶祝而大打出手視頻，兩家華人相互謾駡、扭...
坊間瘋傳一段母親節當天，華人為爭桌子吃飯慶祝而大打出手視頻，兩家華人相互謾駡、扭打、扯頭髮、砸茶壺、叫喊、嚎啕大哭，場面混亂而暴力，相當煞風景。（網路視頻截圖）

在幾名女子相互激烈扭打之際，另端的一名白衣眼鏡男子，拿著鐵茶壺上前，雖然之間有店員擋著，眼鏡男仍大力把茶壺向對面的一名紫衣女猛捶，最少打中她左肩兩下，當場發出巨響。

此時對面的黃衣女見有機可乘，抄起桌上的保溫水瓶，狂揮向身邊的黑衣女，幸因被人拉扯著而落空，但打到桌面時已發出巨響，力度之猛可見一番。

被打中的黑衣女當場崩潰豪哭。不到一秒，一名紅衣婦人從後面殺出，抄起保溫水瓶準備指向眼鏡男「復仇」，但水瓶被工作人員搶去，現場人員亦逐漸把兩批人拉開。之後雙方有相互拉扯將近三分鐘，為避免事態重新升級，至少四名男店員收起桌布，調和雙方情緒，現場不斷有人大叫「報警」，但警方始終沒有出現。最後黃衣、紫衣和紅衣女子一方逐漸離開現場。整個過程，雙方人群至少四名未成年孩子全程目睹，包括兩名有大人抱著的孩子。

母親節 洛杉磯 華人

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