罷免紐森須花4億 共和黨未必討好

罷免州長紐森的選戰，將花費納稅人約4億元。(getty image)

專家估計，今秋罷免加州 州長紐森 的選戰，將花費納稅人約4億元。有人認為，花費這麼多納稅人的錢，可能會對共和黨倡導的罷免選戰產生反效果。

加州民主黨選戰策略家史拉高 (Darry Sragow) 表示，如果民主黨採取宣傳浪費金錢、浪費時間的策略，可能會對尚未決定是否投票罷免紐森的搖擺選民產生作用，對共和黨推出的這次特別選舉投下反對票。

雖然加州財政廳表示，有關整個罷免選舉的花費，必須要到等今夏才能確定，可是加州選舉官員與書記公會認為，由於預防新冠疫情 相關措施，此次全州特別選舉，將花費州府4億元。

4億元經費預估是根據加州各縣調查所達到結論。薩特縣 (Sutter County) 選務處總監姜斯頓(Donna Johnston) 表示，新冠疫情爆發前所舉辦的2020年民主黨總統提名人初選時，選務處為每個選民花了12元，可是2020年總統大選正值疫情高峰期，選務處必須準備大量郵遞選票，選務工作人員也必須配戴防護面罩等，結果選務處為每個選民所花的經費高達18元。

姜斯頓表示，即使目前疫情較為緩和，這次罷免選舉將仍然繼續採用郵遞選票，而且現在縣府還需要代選民準備郵遞選票回郵郵資。

另外對加州各縣可能產生的一個經濟難題是，2020年總統大選經費全由聯邦政府負責，許多府庫不充裕的縣府擔心，必須自行負責選務處開支。

政治財務專家雷文生 (Jessica Levinson) 指出，4億元能做很多公益福利，如推行學生營養午餐，提供更多遊民收容所等。罷免紐森成功機會微弱，可是卻需要為了這件事，花費大筆經費。