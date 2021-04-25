亞市警局長：目擊仇恨犯罪 不要見義勇為

亞市警局局長羅伊．中村（圖下）表示，民眾若目擊仇恨犯罪事件，不要見義勇為。（會議截屏）

新冠疫情引發仇恨犯罪 事件高發，民眾如果目擊仇恨犯罪事件的發生，該怎麼辦，是該見義勇為，還是該全身而退？

「不要見義勇為，要先以自己的生命安全為第一。」亞凱迪亞 市警局局長羅伊．中村（Roy Nakamura）4月24日，在亞市華人協會舉辦的線上講座中特別指出，「除非你有絕對把握，否則不要和犯罪嫌疑人接觸，不要介入犯罪事件，應立即脫離危險現場，然後打電話報警，在保證自身安全的情況下盡量為受害人提供幫助。」

Nakamura局長建議居民，「見到任何疑似犯罪事件都要報告，不要因為不確定是不是犯罪案件，就猶豫報警電話，不要擔心誤打報警電話。」無論被害人還是目擊者，應盡量多報告案件相關信息，比如嫌疑人性別、年齡、穿著、逃跑方向，以及車輛牌照號，這些信息都能幫助警方盡快鎖定嫌疑人。

在主題講座中，Nakamura還解釋了仇恨犯罪與仇恨事件的區別。仇恨犯罪是指犯罪行為的誘因基於對某人的種族、宗族、殘疾、性取向、祖籍、性別等存在偏見和刻板印象。而仇恨事件通常是指一個人說出一些不具備威脅、但又有偏見的語言，這些事件雖讓人受到心理傷害，但仇恨事件並不構成刑事或民事罪行。

有著日裔身分背景的Nakamura局長現身說法，「如果有人從我身邊經過，說他不喜歡亞洲人，這不是仇恨犯罪。」儘管對方沒有採取任何行動，只是表達仇恨言語，Nakamura建議民眾還是需要報警，因為避免接下來可能轉化為仇恨犯罪。

面對頻發的仇恨犯罪事件，民眾外出可攜帶一些自我防護工具，如胡椒噴霧劑，眩暈槍，泰瑟槍等，Nakamura指出，攜帶這些防護工具必須滿足兩個條件：一是17歲以上居民，二是沒有犯罪紀錄。而且，防護工具只能保護自己，不能作為攻擊他人使用，一旦使用後一定要報警，要有警方正式紀錄，避免被別人告發引起不必要的麻煩。

另外，他提醒民眾外出時不要隨身攜帶貴重物品，比如名牌包，容易引起嫌犯注意，「一旦遭遇搶劫，生命最重要，財產不重要，要放棄財產。」

作為一個從事警務工作多年的警察 ，Nakamura還分析了個人擁有槍枝的利弊。加州法規規定個人外出不能隨身攜帶槍枝，只有擁有縣警局簽發的許可證才可隨身攜帶槍枝。 「家中若有孩子，槍枝必須上鎖，如果槍枝意外走火，就會構成犯罪。」