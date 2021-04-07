遏阻仇恨亞裔犯罪 洛縣專案應對

縣政委員韓珍妮。（縣府官網）

洛杉磯縣縣政委員會6日通過召集專案工作組，解決針對亞太裔仇恨及暴力侵害問題。縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）和米歇爾（Holly Mitchell）共同提出動議，呼籲縣域現有反種族主義、多元化及包容性行動組織（ARDI）發揮作用。

韓珍妮表示，針對亞太裔居民仇恨及暴力侵害不斷升級，令人深感不安，請問大家要走多遠才能建立一個安全、平等及包容的社會。洛縣反種族主義、多元化及包容維權組織，是針對非裔 社區遭仇恨及侵害發起。但現在亞裔 受歧視傷害，希望維權組織也能提供亞裔居民幫助，並發揮作用。ARDI運動於2020年7月開始，當時是為非裔維權並支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，而且行動目標是解決針對非裔的種族歧視 。

縣政委員米歇爾表示，重要的是，縣政委員會也考慮設立平等與多元化基金（Equity and Diversity Fund），與合作夥伴一起努力，對涉及有色人種仇恨、偏見和歧視開展研究，並納入議案。「我們要為信念有所付出，要求最初基金目標是100萬元。針對亞太裔社區仇恨犯罪，以及長期存在的對非裔社區及其他有色人種社區，需要持續投資，終結所有形式的仇恨及系統性種族主義。」

ARDI執行長D'Artagnan Scorza譴責全美境內針對亞裔的攻擊，表示洛杉磯縣在這方面遠未「免疫」，呼籲所有人予以回擊。他說，讓所有人都記住，針對任何人的仇恨侵害，是對每個人的威脅和傷害，所有人都有責任保證彼此安全。