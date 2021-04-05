我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

SB-82專題／GPS誘餌包裹逮人 警：已見效果

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞市警局局長中村(Roy Nakamura)。（亞市市府提供）
亞市警局局長中村(Roy Nakamura)。（亞市市府提供）

為了彌補47號提案形成的司法漏洞，部分城市警方，例如華人聚居的亞凱迪亞市（Arcadia）警局，設計出內藏有GPS追蹤器的「誘餌」郵包和自行車，且價值超過950元，放在民宅前和城市其他地方，如果竊賊取走就會觸動GPS追蹤系統。GPS誘餌已使用近五年，究竟是否改善城市盜竊狀況，彌補司法漏洞呢？

日裔亞市警局局長中村(Roy Nakamura)表示，自實施GPS包裹誘餌追蹤計畫以來，證明是成功的。它是在亞市社區中因應包裹和郵件盜竊案增加之際，另一種額外資源和有效手段。由於執行成功，亞市有不少社區屋主志願者，主動向警局表示要參加該計畫，證明社區民眾與警察部門間的積極合作關係。

包裹盜竊案的發生可能會根據情況有所不同，比如在假日期間，隨包裹數量增加，包裹盜竊案也隨之增加。在新冠疫情期間，因為聯邦政府提供了紓困支票，且居家避疫使網購增加，因此疫情期間郵件盜竊現象增加。借助GPS啟動追蹤，警方已循線逮捕多名罪犯。

至於罪犯是否會被判重罪，是提交給洛縣檢察官辦公室審查，警方當然希望嫌犯因重罪提起刑事訴訟。但最終決定權取決於檢察官，因為因盜竊重罪而被捕的嫌犯，通常會在48小時內送交法院。

他說，法院通常會考慮一些因素，例如前科、犯罪的嚴重性和證據等，以協助量刑。減少社區犯罪是警局首要任務，不管現狀如何，警局都將在社區內追究所有罪行，直到法律有所改變為止。他認為GPS包裹追蹤計劃是成功的嘗試，該計劃將繼續進行，直到有更好的其它選擇可用為止。

亞凱迪亞華人市議員戴守真和鄭博仁也認為，GPS包裹追蹤計劃效果不錯。戴守真說，現在亞市各個地方已安置很多GPS誘餌包裹，只要一觸動警鈴就會通知警方。越多罪犯知道亞市有包裹誘餌，就越不敢亂拿包裹。如果亞市民眾有需要也可和警局聯繫，要求放置GPS的包裹。值得一提的是，這些價值超過950元的包裹誘，多數是西野商場的Nordstrom百貨公司提供。

不過現在法律對罪犯寬鬆的大環境，也的確讓警方氣餒。亞市警局義工David表示，像CVS藥房等商家反映，盜賊盜竊金額遠超過950元，但法院審理卻很寬鬆。這些盜賊不但沒有被告，還反咬店家，控告店家傷害。警察已經做了該做的事情，究其根源是政客的問題，而不是警察的不作為。

為了彌補此司法漏洞，部分城市警方例如華人聚居的亞凱迪亞市（Arcadia）警局設...
為了彌補此司法漏洞，部分城市警方例如華人聚居的亞凱迪亞市（Arcadia）警局設計出內藏有GPS追蹤器的「誘餌」郵包和自行車。圖為參考圖。(檔案圖）

警察 亞凱迪亞 疫情

上一則

洛城新語／9年刑期減為1年 惡法須遏止

下一則

SB-82專題／身形弱小成目標 老弱婦孺心生恐懼：加州不再宜居

延伸閱讀

法拉盛商家訴苦「3重打擊」 布萊默、崔容準參選聽民意

法拉盛商家訴苦「3重打擊」 布萊默、崔容準參選聽民意
班森賀建遊民所案 市府讓步：尋找其他合適地點

班森賀建遊民所案 市府讓步：尋找其他合適地點
紐約州大麻合法 但市警嚴禁警員吸食

紐約州大麻合法 但市警嚴禁警員吸食
班森賀華人身分盜竊頻發 詐騙者試圖篡改信息

班森賀華人身分盜竊頻發 詐騙者試圖篡改信息
芝加哥中國城上千人集會示威 各族裔團結一致，反對仇恨犯罪！

芝加哥中國城上千人集會示威 各族裔團結一致，反對仇恨犯罪！

縱容「小偷小摸」 SB82法案挨批：鼓勵盜竊搶劫

縱容「小偷小摸」 SB82法案挨批：鼓勵盜竊搶劫

熱門新聞

河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23
洛杉磯市街頭搶案，紅衣黑人嫌犯走向受害者。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭 黑人嫌犯重拳擊倒路人搶劫背包手機

2021-04-01 15:18
柯斯塔梅沙(Costa Mesa)警方28日在搜尋一對嫌疑人。（警局臉書）

南加華人常進出的購物中心停車場 驚傳兩人被搶

2021-03-28 17:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船