SB-82專題／GPS誘餌包裹逮人 警：已見效果

亞市警局局長中村(Roy Nakamura)。（亞市市府提供）

為了彌補47號提案形成的司法漏洞，部分城市警方，例如華人聚居的亞凱迪亞 市（Arcadia）警局，設計出內藏有GPS追蹤器的「誘餌」郵包和自行車，且價值超過950元，放在民宅前和城市其他地方，如果竊賊取走就會觸動GPS追蹤系統。GPS誘餌已使用近五年，究竟是否改善城市盜竊狀況，彌補司法漏洞呢？

日裔亞市警局局長中村(Roy Nakamura)表示，自實施GPS包裹誘餌追蹤計畫以來，證明是成功的。它是在亞市社區中因應包裹和郵件盜竊案增加之際，另一種額外資源和有效手段。由於執行成功，亞市有不少社區屋主志願者，主動向警局表示要參加該計畫，證明社區民眾與警察 部門間的積極合作關係。

包裹盜竊案的發生可能會根據情況有所不同，比如在假日期間，隨包裹數量增加，包裹盜竊案也隨之增加。在新冠疫情 期間，因為聯邦政府提供了紓困支票，且居家避疫使網購增加，因此疫情期間郵件盜竊現象增加。借助GPS啟動追蹤，警方已循線逮捕多名罪犯。

至於罪犯是否會被判重罪，是提交給洛縣檢察官辦公室審查，警方當然希望嫌犯因重罪提起刑事訴訟。但最終決定權取決於檢察官，因為因盜竊重罪而被捕的嫌犯，通常會在48小時內送交法院。

他說，法院通常會考慮一些因素，例如前科、犯罪的嚴重性和證據等，以協助量刑。減少社區犯罪是警局首要任務，不管現狀如何，警局都將在社區內追究所有罪行，直到法律有所改變為止。他認為GPS包裹追蹤計劃是成功的嘗試，該計劃將繼續進行，直到有更好的其它選擇可用為止。

亞凱迪亞華人市議員戴守真和鄭博仁也認為，GPS包裹追蹤計劃效果不錯。戴守真說，現在亞市各個地方已安置很多GPS誘餌包裹，只要一觸動警鈴就會通知警方。越多罪犯知道亞市有包裹誘餌，就越不敢亂拿包裹。如果亞市民眾有需要也可和警局聯繫，要求放置GPS的包裹。值得一提的是，這些價值超過950元的包裹誘，多數是西野商場的Nordstrom百貨公司提供。

不過現在法律對罪犯寬鬆的大環境，也的確讓警方氣餒。亞市警局義工David表示，像CVS藥房等商家反映，盜賊盜竊金額遠超過950元，但法院審理卻很寬鬆。這些盜賊不但沒有被告，還反咬店家，控告店家傷害。警察已經做了該做的事情，究其根源是政客的問題，而不是警察的不作為。