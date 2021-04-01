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僑聯總會 表彰洛杉磯海外優秀青年

記者啟鉻／綜合報導
韋燕燕工作照。（文光華提供）
韋燕燕工作照。（文光華提供）

南加州僑界日前舉辦34位優秀青年視訊表彰活動，包括中華民國僑聯總會表彰洛杉磯三位海外優秀青年。由於疫情原因，這次2020年度和2021年度合併頒獎；三位受僑聯總會表彰的海外優秀青年是：束依弦（Francy Shu）、韋燕燕(Jackie Wei)、曾憲榮（Hsian-Rong Tseng）。

洛杉磯加大（UCLA）教授兼主治醫師束依弦、醫師韋燕燕獲得2021年度海外優秀青年榮譽，UCLA終身教授曾憲榮獲得2020年度海外優秀青年榮譽。

束依弦是UCLA醫學中心神經內科醫學和神經肌肉雙重症主治醫師，健康科學教授，她也是心臟電圖/神經傳導研究員，皮膚癌症研究專員及臨床主任。她就讀及工作的院校及研究機構包括加州理工學院、芝加哥醫學院、德州大學西南醫學中心、UCLA醫學中心。她有多項學術著作，研究成果多次獲獎，研究項目獲聯邦國家衛生總署撥款支持，她曾獲得該校研究學者獎。

醫學博士韋燕燕在南加州大學醫學院畢業，為口腔醫學博士及婦科研究所主治醫師。擔任口腔醫學及神經科雙主治醫師，獲得的獎項包括美國醫學教育論文總統學術獎、美國太空總署2008年口腔生物論文獎、南加州優秀青年獎，及多項當地城市市長獎和聯邦議員獎。在新冠疫情中，她本著醫師職責，參與推動僑界社團捐款送口罩活動，擔任義工提供防疫教學及講座。

UCLA終身教授曾憲榮是洛加大學醫學博士，曾在台灣大學化學研究所獲博士學位，現為UCLA醫學院研究所終身教授。他從事癌症研究獲得聯邦國家衛生總署研究經費，研發血液篩檢晶片，可通過晶片進行血液篩檢，檢測患者血液中循環腫瘤細胞，從而降低癌症轉移及擴散風險。他積極推動延攬台灣醫學專業畢業學生到實驗室和醫學中心合作，接受跨越領域研究訓練。

束依弦。（截屏圖）
束依弦。（截屏圖）
曾憲榮。（資料圖片）
曾憲榮。（資料圖片）

UCLA 加州大學 癌症

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