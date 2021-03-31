方明漪從小愛塗鴉 為生計中年才圓夢

「從小我就是個愛幻想的小女孩，喜歡靜靜待著，看白雲變化，或與花草樹木為伴，或畫些小娃娃自娛。」70多歲的洛杉磯華裔 畫家方明漪說，雖從小愛畫畫，卻沒有學畫條件，願望一直埋在內心深處，「那個年代，家庭環境很好的人才能拜師學畫，不像現在那麼方便。」

成年後，明漪還是沒有實現學畫心願，為賺錢養家，她把青春時光都給了家人。 「我要工作，還要每天接送孩子，照顧父母，只能繼續把愛好藏在心裡。」

直到孩子都大了，方明漪才執筆重拾心願，40多歲的她開始學習國畫，從嶺南派、大寫意、小寫意一直到金石畫派，一一嘗試。 「一開始覺得很好，但不久就出現瓶頸期，非常苦悶，總是突破不了，始終處於臨摹階段。」

1996年聖誕節 ，大兒子送給方明漪一盒油畫顏料作為禮物，那時她已經50歲了，在家人的鼓勵下，她準備開始學油畫， 「我對色彩很敏感，接觸油畫後突然就覺得自由了，油畫發揮空間大，不像國畫拘束。」

獲得創作自由的方明漪很快又陷入新的苦惱，她感覺畫得不立體，色彩不對，構圖不行， 「就像有東西堵在那裡，需要調整情緒，之後又不斷突破自我，突破瞬間帶來的快樂無法形容。我起步晚又無根基，一分鐘都捨不得浪費，從小的心願終於實現，心中十分滿足。」

方明漪會不自覺地將國畫筆觸和留白概念，置入色彩濃烈厚重的油畫中，將中西文化融合在一起，「油畫我覺得太滿，就想留白，有一些空間能呼吸。」

方明漪說畫畫是她生活軌跡的記錄，不論走過的路、賞過的花、或廚房一角散落的食材，都帶給她感動的瞬間，把它們畫下來成為最好的回憶。