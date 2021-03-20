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環「郵」世界百日 只要一萬出頭 郵輪公司催生疫後旅遊

記者張宏╱洛杉磯報導
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）
大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程。（大洋郵輪提供）

疫情催生人生苦短的感慨，環遊世界要趁早，人們更願意去思考「世界那麼大，我想去看看」。最近各大郵輪公司紛紛推出明年或2023年出發的環球旅行產品，有的價格吸睛，111天只要1萬多元；有郵輪公司出手闊綽，為客人提供免費商務艙往返機票、洗衣服務、免費網絡等優惠。

和陸地旅遊相比，郵輪環遊世界可將旅客帶到一系列精心計劃的目的地，省去陸地交通和酒店安排。通常郵輪環遊世界的航行時間從90多天到245天不等。 旅客在郵輪上可進行健身、攝影、品酒，藝術鑑賞等各種活動，24小時餐點服務，讓旅客不用擔心每天吃什麼。

為了給疫情困擾的民眾建立旅行信心，各大郵輪公司在環球旅遊產品下足功夫，各有千秋。如公主遊輪（Princess Cruises）主打價格牌，在2022年1月從洛杉磯出發的111天和97天兩檔環球之旅價格誘人。行駛六大洲31個國家的50個目的地，111天內艙票價從1萬7669元起跳，97天行程帶露台的艙位從2萬4320元起價。這兩個優惠價格截止日是今年3月31日。

奢華郵輪象徵的銀海郵輪（Silversea Cruise）則在品質和路線上下功夫，2022年1月出發的兩款環遊世界產品，一款是1月初出發，138天行駛32個國家的69個港口，從南緯65度行駛到北緯65度，價格從6萬6000元起，但目前該價格只有候補名單（Waiting List），還剩8萬9100元的價位。另外一款是明年1月25日出發，167天行駛30個國家的107個港口，且很多都是之前從未去過的目的地，從地球最尾端的阿根廷城市烏斯懷雅（Ushuaia）出發，到挪威北部的Tromso，目前該產品只有候補名單。同時為客人提供往返商務艙機票、每位客人價值 1000元船上消費抵用金、私人接送、免費洗衣和醫療服務，及私人管家服務。

維京海洋郵輪（Viking Ocean Cruises）推出2021年聖誕節出發、價格從5萬3000元到16萬6000元不等的環球旅行產品，郵輪136天將行駛27個國家地區的56個港口，包括中美洲、夏威夷、澳大利亞和新西蘭，亞洲、中東和地中海的景點，很快被搶購一空。 大洋郵輪(Oceania Cruises)推出4萬2000元起跳的環球180天旅遊行程，該行程在2023年出發，行駛33個國家，在1月預訂時一天賣光，其中三分之一是第一次乘坐郵輪的顧客。

當然全球疫情還未消散，這些推出環遊世界行程的郵輪公司，需要應對不斷變化的入境要求和隔離規則的複雜性，比如岸上遊覽的安全性仍然迫在眉睫，尤其是在尚未開始大量接種疫苗的國家更是如此。雖然郵輪公司製定計劃以確保這些停靠港口的安全，但行程也有可能因為當地疫情而發生變動。

但是對於那些想儘早去看看世界的人們來說，環球旅行充滿著誘惑力。華人孫先生說，這個世界上能真正實現環遊世界夢想的人可能只有1%。疫情前他覺得人生很長，有大把時間去實現。但現在覺得，如果不去做也許一生都無法實現。用半年的薪水去環遊世界還是很划算，平均每天吃住玩加一起不過幾百元。

在郵輪上無需轉換各種酒店。（大洋郵輪提供）
在郵輪上無需轉換各種酒店。（大洋郵輪提供）
在郵輪上不用擔心每天吃什麼。（大洋郵輪提供）
在郵輪上不用擔心每天吃什麼。（大洋郵輪提供）

郵輪 疫情 遊行

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