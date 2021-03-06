不該有下一個受害者！仇恨犯罪蔓延 亞裔豈能沉默

加州亞裔老人被黑人少年推倒在地。（視頻截圖）

什麼叫仇恨犯罪 (Hate Crime）？因為膚色、信仰、文化、性取向和性別的差異而引發的犯罪動機，對他人或財產進行暴力攻擊、威脅恐嚇或破壞傷害等，包括使用詞彙文字、郵件、電子郵件或打電話等方式 ，進行騷擾、塗鴉、人身誹謗，以及褻瀆其他種族或宗教等。

新冠病毒作祟 遷怒亞裔

自2020年3月，中國武漢爆發的新冠肺炎病毒（Covid-19）蔓延美國，社會瀰漫著一層恐懼氣氛，殃及了在美華人和亞裔，使他們無辜成為代罪羊。最近一年來，在南加州地區針對亞裔的攻擊案頻傳，全國約有3000件。

2020年3月，華裔青年田子欣走進洛杉磯 一家美甲店，一個50多歲的亞裔女技師突然問：「你是中國人嗎？」 她說「是的。你呢？」女技師迅速回答「不，我是越南人。」然後大聲咆哮起來：「我們怕中國人，因為你吃了怪異的食物把病毒帶到這裡。中國人，我不喜歡你，你太糟糕了，太噁心了！」

田子欣回應，「我是中國人，但不代表我帶有冠狀病毒。如果您害怕我，請起來離開。」女技師沉默不語，田子欣抬頭看去，發現店裡的每個人都在聽她們的對話，但所有人都保持沉默。她將目光轉向她們時，每個人都避開了她的視線，店堂裡很安靜。直到經理走過來，讓那個女技師離開，並悄悄地向她道歉。田子欣咬住嘴唇停止顫抖。

2021年2月中旬，在洛杉磯韓國城發生一起攻擊事件，27歲的韓裔青年金丹尼（Denny Kim，譯音）走在肯莫爾大街（Kenmore Avenue）的人行道上，有兩名男子無緣無故地辱罵他為「中國佬」（Ching Chong）...「中國病毒」（Chinese virus）...，還揚言要殺死他，最終他被擊中臉部，鼻樑骨折，倒在地上。後來他向媒體說：「當我看到自己臉部受傷時，一生都會感到恐懼。」

韓裔青年金丹尼被罵中國病毒遭毒打。（視頻截圖）

2月25日晚7點左右，一名嫌疑犯闖入洛杉磯市中心小東京社區的佛教寺院東本願寺（Higashi Honganji Buddhist Temple），他推倒了一座鐵架燈籠並且縱火，還砸碎了一扇玻璃窗，損失超過6000元。洛杉磯警局（LAPD）表示，此案正朝仇恨犯罪方向偵辦。

洛杉磯小東京寺廟的鐵架燈籠被推倒和縱火焚燒。(Getty Image)

仇恨亞裔犯罪 冰凍三尺

仇恨暴力在美國由來已久。早期的種族仇恨多半是由政府主導，例如，1882年美國國會通過「排華法案」（Chinese Exclusion Act），開啟了美國社會自上而下的迫害美國華人的先例。

但是，現代社會的仇恨犯罪案例，大多起源於個人的心理因素，他們懷有傲慢與偏見，難以適應和容忍傳統環境的變化，不喜歡多樣性社會，遷怒於新移民，將他們當成了代罪羔羊，衝著少數族裔撒氣，在南加州地區引發了眾多的仇恨犯罪行為。

例如，1999年8月10日，白人至上主義者福諾(Buford O'Neal Furrow Jr.)，在洛杉磯市北谷猶太社區中心（NVJCC）槍傷五人後，又在附近途中，槍殺了正在送信的菲律賓裔郵差伊力托(Joseph Ileto)。受害人同兇手素昧平生，僅僅因為種族差異便遭到屠殺，該起暴行激起亞太裔和各少數族裔的極大憤慨，當時的美國總統柯林頓（Bill Clinton）親自為伊力托簽署了悼念訃告。

美國總統柯林頓（Bill Clinton）為伊力托簽署悼念訃告。（Getty Image）

猶太裔少年Joshua Stepakoff是北谷猶太裔社區中心槍殺案的目擊者，當時年僅六歲，目睹了該起暴行一直無法忘懷。為什麼素不相識的人也會遭到槍枝暴力？升入高中以後，他積極參加各種反對槍暴活動，將籌集的款項全部捐給了一個婦女反槍暴團體。

仇恨犯罪的另一個原因是新移民大量湧入，改變了社區生態和人文環境。其中亞裔成長快，教育程度好，學習和工作勤奮，升高了就業、入學機會的競爭性。這種變化引起 一些原住民的不滿，滋生了反亞裔情緒。

例如，美國第一起電子郵件恐嚇案就是在這種背景下產生的。西裔青年馬查多（Richard Machado）原來是爾灣加大（UCI）學生，因為成績不好被退學。可是，他認為是該校亞裔生太多，搶走了他的學習機會。1996年9月20日，他透過學校圖書館電腦，向59位亞裔學生群發一封恐嚇郵件，署名「亞裔仇恨者」，揚言要在今後的生活裡審判和殺死他們。馬查多後來被控「侵犯了學生就讀公立大學的民權」，被聖塔安那高等法院陪審團定罪，判刑一年，緩刑一年，罰款1000元。法官還命令他在緩刑期間，必須接受防止族裔歧視的心理輔導，預防和抵制仇恨犯罪再度發生。

當局應有作為 制止暴力

如果亞裔因為黑頭髮、黃皮膚，就成為仇恨犯罪分子的攻擊目標，那麼每一個亞裔都可能成為下一個目標。所以，仇恨犯罪不是針對個人，而是衝著整個亞裔來的。因此，個人不能自外於亞裔社區，亞裔也不能自外於其他少數族裔社區，大家要聯合起來，相互支持，共同命運。同時，政府必須採取強有力措施，推展種族和諧教育、反對槍枝暴力、制定反仇恨犯罪法案、建立和諧與包容的社會，徹底制止仇恨犯罪行為，避免任何人成為下一個受害者。

在伊力托（Joseph Ileto）遇害和北谷猶太裔社區中心槍殺案十周年紀念會上，聯邦眾議員趙美心指出，案發時她擔任蒙特利公園市市長，受害者伊力托和他的母親Lilian Ileto都是蒙市居民，她曾參與慰問受害人家屬。後來她當選為加州眾議員，出任反仇恨犯罪小組委員會主席，起草並獲通過的相關法案包括「邱顯泰法案」(AB2428)。此法要求，凡涉及仇恨犯罪案件，不論罪犯被假釋、緩刑或有條件釋放，法院都將對受害人或受害人家屬頒發保護令，避免二度傷害。

紀念伊力托遇害和猶太裔社區中心槍殺案十周年紀念會，趙美心（右三）同伊力托家屬合影。(本報檔案照)

時任加州眾議員伍國慶也在會上指出，他曾參加遇害者伊力托的葬禮，並致信當時的司法部長要求從嚴打擊仇恨犯罪。進入州議會後又提出反仇恨犯罪法案，包括在地方學校推展包容和反仇恨犯罪等教育等，毋忘從陳果仁到伊力托等仇恨犯罪的犧牲者。

針對近期在韓國城和小東京社區發生的攻擊亞太裔（AAPI）仇恨犯罪事件，洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）發表聲明，對於仇恨犯罪零容忍。他指出，洛杉磯對偏執或種族主義的容忍度為零。最近針對亞太裔的仇恨犯罪上升，以及最近在韓國城發生的事件令他深感不安。市長想傳達一個明確的信息：首先，他向亞太裔社區表示支持，並將保護亞太裔民眾免受這些毫無意義的攻擊。其次，所有那些攻擊洛杉磯民眾的施暴者都要對自己的行為負責。

華裔女青年反擊「我不是病毒」。(Getty Image)