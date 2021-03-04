議會批准 洛市警局預算撥低收入區

洛杉磯市議會截圖。

洛杉磯市議會批准將洛市警局一部分預算 ，分配給低收入 社區。

洛市議會周二投票 推翻了洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）對支出計畫之前使用的否決權，市議會計畫把數百萬元，從警局預算轉移到低收入社區。15名市議員中有11人投下贊成票，超過支持推翻市長否決所需的三分之二票數。

賈西提在市議會投票前在一封信中表示，他支持新的支出計畫。市議會通過的支出計畫將撥款3225萬元，其中1407萬元用於公共安全，1818萬元用於無家可歸者。計畫還將資金分配給根據人口普查結果確定的「最高需求區」，對於有資格獲得「暫緩遣返滯留兒童計畫」（DACA ）的人也將提供幫助。

其中有一項600萬元的試點計畫，將保證低收入家庭的基本收入，試點計畫將在一年內向500戶單親家庭提供每月1000元的幫助。

洛杉磯「黑人命也是命」（BLM）聯合創始人Melina Abdullah對該計畫表示支持，「我們必須將資金從洛市警局（LAPD）重新分配到社區中，投入到那些苦苦掙扎於生活的人手中。」

不過市議員Bob Blumenfield投票反對，他說，該支出計畫沒有財務責任，過程不透明不適當，不能實現替代公共安全的目標，不應按政治管轄區劃分支出，這筆錢並未真正分配給貧困人口，目標是政治管轄權。

洛市議會在去年夏季因為警務和種族衝突爆發的一系列抗議活動後，對洛市警局編列的預算重新審視，最終通過新計畫，將為青年和娛樂計畫、社區美化、工作和商業計畫和非營利服務等預留8800萬元預算。但該提案遭到警局局長、警察工會的反對，和賈西提否決。賈西提當時表示，他將支持市議會將資金修改用於社區參與、種族正義以及收入不平等等問題。