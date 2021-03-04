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金恩被洛市警痛毆案 30周年

編譯組／綜合報導 
金恩。（Getty Images）
金恩。（Getty Images）

30年前的1991年3月3日，非裔男子金恩（Rodney King）遭到四名洛杉磯市員警暴力毆打，被附近鄰居郝樂迪（George Holliday）全程錄下，在電視上播放無數次。四名員警一年後被洛杉磯高等法院判決無罪獲釋，洛市出現大規模暴動，最終導致54死、2400傷與1.2萬人被捕，建物與財務損失不計其數。四名員警後來被聯邦法院判定侵犯金恩的民權。 

金恩最終獲得380萬元的賠償，但他卻在2012年意外溺斃。拍攝過程的郝樂迪現在繼續當他的水管工，當年剛買的手提錄影機，現在仍被聯邦執法單位當成證物。他說他從未因為拍攝影片而獲得一分一毫的利益，當年只是因為剛買了新玩意，所以什麼都想拍，沒想到意外錄到警察對金恩施暴的過程。 

30年前，失業且在假釋中的金恩喝了酒，因為超速而被警方攔下。金恩最後在郝樂迪住的Lake View Terrace的公寓前靠邊停車，但在員警上前盤查時，因為金恩不願配合，雙方發生衝突。郝樂迪的錄影顯示，員警為了制服金恩，不斷毆打、腳踹他，並動用警棍、電擊棒。金恩最後頭骨破裂，牙齒與骨頭折斷，並且大腦永久受損。 

金恩遭到過當執法的消息造成洛市警局長蓋茲(Daryl Gates)去職，還由後來擔任國務卿的Warren Christopher組成專案團隊，全面改善洛市警局的政策與執法作為，避免再次發生過當執法與體制種族歧視。不過，所有改革措施最後還是因為員警的無罪釋放而功虧一簣，引發洛杉磯年長居民至今仍然記憶猶新的大暴亂。

洛杉磯 種族歧視 警察

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