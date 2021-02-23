40多人家中狂歡 「世界滑板冠軍」遭控違規開趴

四度拿到世界滑板錦標賽的冠軍休斯頓（Nyjah Huston）因違反衛生局防疫規定，遭洛市檢方指控輕罪。（休斯頓Instagram)

曾四度拿到世界滑板錦標賽冠軍的休斯頓（Nyjah Huston）與其他四人，因在疫情 期間在室內舉辦大型派對，違反洛杉磯 縣衛生局防疫 規定，近日遭洛杉磯市檢方指控輕罪。

休斯頓及派對屋主Edward Essa，今年1月9日在洛市Fairfax家中舉辦至少40人的大型聚會，音量過大遭鄰居檢舉而被警方發現。洛市市長賈西提（Eric Garcetti）得知後，下令洛杉磯水電局（L.A. Department of Water and Power）切斷該住宅的供電供水。

該住宅分別於去年9月及10月舉辦派對，警方曾兩度給予警告，告知私人派對違反居家避疫令。該住宅位於Fairfax的North Curson街800號附近。

其他遭檢方起訴的三人，與休斯頓舉辦的派對無關，不過同樣是因爲舉辦大型聚會而遭起訴。他們曾多次在洛市家中或其他地方舉辦閉門的「秘密派對」。

今年1月初時，洛杉磯的新冠疫情曾面臨前所未有的挑戰，確診人數是疫情爆發以來最多的時段。政府官員也多次公開強調，居民禁止舉辦私人聚會。洛市檢察長富爾（Mike Feuer）表示，新冠疫情改變了大家的生活方式，但仍有些人不願意改變行為，共同防疫。