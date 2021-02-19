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勒令酒廠停業 洛縣衛生局惹議

編譯組／綜合報導
疑似要求酒廠停業的安檢員。（ABC 7）
疑似要求酒廠停業的安檢員。（ABC 7）

蘭卡斯特酒廠Bravery Brewing Company在NFL超級盃期間遭到洛縣公衛局人員勒令暫時停業。店東艾佛瑞（Brian Avery）向媒體出示監控畫面，顯示這名女性官員在迫使酒廠停止營業後，竟然手舞足蹈地得意慶祝。不過洛杉磯公衛局局長費洛（Barbara Ferrer）表示，安檢員並沒有手舞足蹈，而是在使用乾洗手後甩乾手掌。

店東艾佛瑞表示，位於蘭卡斯特（Lancaster）的Bravery Brewing Company在超級盃舉行當天才剛開張，就被一名安檢員指控現場沒有配置供餐卡車，因此不得違規營業。但是他們當天只做外帶生意，因此根本不需要準備供餐卡車，不過該名安檢員仍然要求停業，直到她的主管釐清法規後，安檢員才讓店家恢復營業。

艾佛瑞說，疫情讓大家都很難討生活了，更何況是在超級盃當天生意正好時停業40分鐘，但是這名安檢員卻打斷正在結帳的顧客，而且讓其他客人枯等。讓艾佛瑞更生氣的是，事後檢查錄影畫面，竟然發現安檢員在勒令停業後，竟然手舞足蹈，似乎非常得意她讓Bravery Brewing Company不能做生意。

 費洛事後告訴ABC 7，這名安檢員並未要求店家停業，只是希望店家按照規定行事。而店東以為的手舞足蹈，費洛說，其實只是安檢員在用完乾洗手後，揮舞雙手讓手部恢復乾燥。

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