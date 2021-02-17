爾灣中文學校師生 說唱舞演「雲端大團圓」

爾灣中文學校雲端團圓晚會壓軸的《世界同心》大合唱。（南海岸中華文化中心提供）

爾灣 中文學校14日舉行「慶祝牛年春節雲端 團圓晚會」，在全校因疫情 轉為線上學習將近一年之際，師生利用雲端大團圓機會，以說、唱、舞、演等多元創意型式，展現華人慶祝農曆新年的文化與習俗。

雲端團圓晚會由爾灣中文學校老師黃蘊綠主持，南海岸中華文化協會理事長陳景星、爾灣中文學校校長鍾幼蘭、爾灣市長Farrah Khan、市議員郭正明、爾灣學區教委余凱澤在晚會中致詞，向師生及家長賀新年。

爾灣中文學校學生余宣玟在雲端團圓晚會中講牛年故事。（南海岸中華文化中心提供）

鍾幼蘭宣佈，該校新成立的華語文學習中心及中文全日制幼兒園，完成硬體設備施工部分，將於今年展開營運。待疫情緩解，該校師生們將可返校恢復實體課程，體驗新的校園設備及華語學習資源。

現就讀杜克崑山大學的爾灣中文學校畢業生Zhack Scharge，也在晚會中分享他學習中文的歷程。Zhack的父母都不是華人，家裡也不講華語，他八年級起從頭開始學中文，越學越有心得，高中畢業後，申請進入美國杜克大學與中國武漢大學合作的杜克崑山大學就讀，學中文為他開啟了新機會，實現成為世界公民的心願。

爾灣中文學校學生蘇子皓在雲端團圓晚會中介紹十二生肖的由來。（南海岸中華文化中心提供）

爾灣中文學校十多個班級，在老師們帶領下，推出慶祝農曆新年的創意節目，包括行書及隸書寫春聯、小金牛剪紙吊飾、樂高積木組合的舞龍模型、新年順口溜、牛年吉祥話、十二生肖故事、唱念詩詞與兒歌、繞口令、合唱、舞蹈、樂器演奏、嘻哈賀年及學生作品展示等等。

晚會特別來賓南海岸中華樂團及絲竹國樂社指揮何彬，帶領一家三代演奏新曲《又見茉莉花》，南加中華舞團以創作舞蹈《含苞待放》、《扇舞三生》展現一年來堅持團練的成果，壓軸的《世界同心》大合唱，展現社區發揮愛心共同抗疫，為雲端團圓晚會畫上溫韾句點。