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疫情下迎春節 華資超市人潮洶湧 零食、年糕…賣到斷貨

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
31--各大華人超市連日來人潮洶湧，結帳隊伍比平日多。（記者謝雨珊╱攝影）
31--各大華人超市連日來人潮洶湧，結帳隊伍比平日多。（記者謝雨珊╱攝影）

聖蓋博谷疫情下的農曆新年，年味更勝往年。各大華資超市連日來雖有限制人數，但仍是人潮洶湧，購買年貨等待結帳的隊伍比平常多很多。農曆新春期間，大家的心情似已不再被疫情好壞影響，決定投入迎接新的一年，揮別低潮。而有些年貨特別搶手，竟然賣到斷貨。

阿罕布拉市許小姐連日到華人超市採購麵粉、配料等食材，打算在除夕與家人一起製作水餃。許小姐表示，移民美國多年，農曆新年始終是華人最重視的節日，家人在新年團聚包水餃是家中一貫傳統。近日多天造訪超市，發現超市人潮比過去幾周多非常多，想在超市內避開人群，幾乎不太可能。

王小姐與先生則拿著火鍋底料、湯圓、調料包、青菜、肉片、及一堆零食及飲品，在人擠人的華資超市逛街採購食品。王小姐提到華人超市的人潮說「實在是太可怕了」，前一個月因為疫情較嚴重，華人謹慎小心，在特定時間去超市幾乎碰不到什麼人，然而過去一周不管在任何時間段去華人超市，都有人潮。

王小姐的許多朋友近日也都狂跑超市買食材，準備在家中大顯身手製作好料過節。她樂觀表示，過去這一年大家過得很辛苦，感覺這次過年有很多人積極想過個好年，期許藉由迎接牛年來「牛」轉乾坤，盼個好兆頭。

「過新年就是要吃火鍋」。第一次在疫情下度過的春節，以洛杉磯疫情仍嚴峻不太想到處趴趴走，王小姐與先生打算在除夕跟初一一連兩天，在家吃火鍋看新年節目度過。

她說，火鍋是很多留學生留美的「過年必吃」，可以少了與親朋好友聊天聚會的飯局，但不可少了火鍋。

聖蓋博市的吳太太則表示，她很驚訝即使疫情嚴峻華人仍想過年，因為前兩天她去住家附近的兩家華資超市，都看到顧客比平時人多很多，想買一隻祭拜祖先的全隻土雞竟然也買不到。而她家過年必吃的紅豆年糕也賣光光，讓她很後悔沒有早一點買好。不過其他口味的年糕倒是還有存貨。

雖然她不喜歡人潮，但她感受到「真的是過年了」，也蠻開心的。

32--各大華人超市賣的新年零嘴很受歡迎。（記者謝雨珊╱攝影）
32--各大華人超市賣的新年零嘴很受歡迎。（記者謝雨珊╱攝影）
華人近日採購量大，多是購買新年禮品或過年食材。（記者謝雨珊╱攝影）
華人近日採購量大，多是購買新年禮品或過年食材。（記者謝雨珊╱攝影）

華人超市 疫情 華資超市

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