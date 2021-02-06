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不滿蒙地貝婁「英雄薪水」加州超市協會提告

【洛杉磯訊】
南加一家超市內景。（檔案圖）
南加一家超市內景。（檔案圖）

加州超市業者協會（California Grocers Association，CGA）近日針對洛杉磯縣蒙地貝婁市一項行政令向聯邦法院提告，這條政令要求超市業者在新冠肺炎期間，為部分僱員額外加時薪4元，並命名為「英雄薪水」（hero pay）。洛縣目前至少26人和更多員工的企業，最低時薪15元；少於26人的企業，最低時薪14.25元。

該協會主席兼執行長Ron Fong表示，這條政令除違反聯邦及州法律外，還傷害消費者與僱員。額外加時薪4元提高用工成本，導致負面效果頗多。因為提高的成本轉嫁給消費者，無法承受的業者會裁減員工縮短營業時間，甚至歇業。目前已有兩家超市因此關閉，比如長堤市的兩家超市，因市府頒布法令要業者為員工額外增加時薪4元後，超市停業，近200名工人失業。

蒙地貝婁（Montebello）市議會月前投票決定，要求大型藥品及副食超市，在未來180天內，為員工提高時薪4元，獲投票一致通過。就在投票之前，市議員們已經知道，有可能會面臨訴訟。加州超市業者協會已經對長堤市提告，而且也會對其他通過該決定的城市提告。

Ron Fong指出，超市工人是一線英雄，這是為什麼業者盡最大努力，在超市環境保證工人與消費者安全的原因。消防員、警察、醫護人員及交通、衛生、餐廳員工是必不可少的，但超市是唯一被要求額外增加時薪的行業，這項政令反倒讓超市工人更不安全。

CGA宣稱，長堤及蒙地貝婁兩個城市市議會通過這項政令，完全忽視超市一直是低利潤率行業。但在新冠肺炎疫情中，超市運營成本卻大幅提升，包括額外僱用大批工人。

洛杉磯市議會2日投票通過一項緊急政令，要求員工在300人及以上的超市、藥品零售商等，在未來120天內，額外提高非管理員工時薪5元。

據悉，加州超市業者另外一個提告的城市，是通過類似額外增加時薪政令的北加州奧克蘭市（Oakland）。

最低時薪方面，洛杉磯縣去年7月1日起，規定至少26人和更多員工的企業，最低時薪從14.25元調整為15元；少於26人的企業，最低時薪從13.35元調高至14.25元，今年7月1日起並調高為15元，和規模至少26人或更多的公司一致。

最低時薪 加州 投票

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