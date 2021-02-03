聖地牙哥教師遭槍殺 兇手動機不明

聖地牙哥一名教師被槍殺，社區發動募款。（取自募款網站）

聖地牙哥 日前發生槍擊 案，一名30歲的聖地牙哥男子涉嫌在北部公園（North Park）路邊，槍殺一名天主教高中教師而被捕。涉案男子Jesse Milton Alvarez在周一晚，在其位於Serra Mesa的住所被捕，目前押羈在聖地牙哥中央監獄。聖地牙哥教師被槍殺之後，社區發動募款。

聖地牙哥警局巡官Andra Brown表示，1日早7時左右發生槍擊案，案發地點位於堪薩斯街（Kansas Street）4500街區的人行道，並發現37歲的Mario Ferrio中槍倒在路邊，受害者當場身亡。警方暫未透露涉案男子與受害人的關係，以及作案動機。

Fierro於2002年畢業於Carmel Valley中學，從2016年在該校擔任教師，教授社會科學，並擔任足球 教練。聖地牙哥天主教區發言人Kevin Eckery表示，學校和社區為Fierro的傷亡表示哀悼。Fierro年輕且充滿活力，所有人都愛他。同時校方還為學生及教職員工提供悲痛諮詢。為紀念Fierro，所有個人和在線課程都被取消，直至周四（4日）。

捐贈可以訪問：https://www.classy.org/campaign/coach-fierro/c324198。