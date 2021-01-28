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高達114億！加州失業金詐領 410萬人須還錢

美聯社／沙加緬度電
加州審計報告表示，約410萬民眾可能需要退還已領取的失業金。（美聯社）
加州審計報告表示，約410萬民眾可能需要退還已領取的失業金。（美聯社）

加州最新審計報告指出，為了在疫情期間加速發放失業金，加州從去年3月開始，暫停執行部分資格審查規定，導致失業金遭數百萬人詐領。這項措施造成的結果就是：約410萬人必須歸還全部或部分，已經領取的失業金，無論他們是有意還是無意。

另據洛杉磯時報報導，加州官員25日指出，疫情期間發生的失業救濟金詐欺案總額已達114億元，占總支付救濟金的10%，另有17%、約190億元仍在調查中，據信這190億元也很能多半是詐欺。很多詐領救濟金的歹徒，是被關在加州監獄內的囚犯，甚至包括死囚。加州漫天灑錢不設防的離譜現象，早引起民間和州議會的憤怒。

由於失業金申請在疫情高峰期時大量湧入，加州官員決定暫停執行部分費時的資格審查工作，同時停止對已經開始領取失業金的民眾進行每兩個月一次的重新確認。

報告指出，在所有領取失業金的人口中，270萬人沒有領取資格，170萬人可能超領。目前不清楚這兩個群體是否有重疊的部分。

這份由加州審計長霍爾（Elaine Howle）26日公布的報告發現，就業發展局（EDD）「沒有明確的計畫」解決失業金申請案的積壓問題，代表他們承受了前所未有的工作量，可能對申請人產生嚴重影響。

報告稱，積壓的案件至少包含1270萬件資格審查，受影響的人約240萬人。依照EDD處理每個案件平均需要30分鐘來算，他們需要超過300萬個小時才能處理完所有申請案。

霍爾表示，有些人可能是因為不了解失業金領取資格規定而誤領，有些人是EDD職員審查疏忽下的受害者，其他則是有意詐騙。

通常，加州民眾有兩年的時間可以退還超領的失業金，但在某些情況下，包括不涉及詐騙成份，可獲得豁免。不過，審計報告表示，不確定有多少民眾符合豁免條件，因為EDD尚未審查完所有案件。

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