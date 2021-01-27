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拉古娜山莊華人聯誼會 三天施打疫苗爆滿

記者王全秀子／拉古納伍茲報導
符合接種新冠疫苗資格的老人們井然有序的排隊。（葉郁寧提供）
符合接種新冠疫苗資格的老人們井然有序的排隊。（葉郁寧提供）

橙縣日前開放給65歲以上老年人接種疫苗，許多長者已經迫不及待想要盡快接種疫苗。考慮到居民安全，以及人多擁擠可能增加病毒傳播，「拉古娜山莊華人聯誼會」（Chinese American club Laguna Woods Village）與社區及當地醫院協調，得到在社區內為民眾施打疫苗的機會，並於上周末在三天內為居民完成第一批施打。

會長葉郁寧（Irene Cheng）指出，拉古納伍玆村是南加最大的退休社區之一，1萬8000多居民當中有不少華人，華聯會很早就寫信給負責該轄區的橙縣縣政委員Lisa Bartlett爭取優先配發新冠疫苗，並在協調後由鞍背山纪念醫院於上周末連續三天為社區免費服務，並先從75歲以上的老人施打。

葉郁寧表示，為了執行這個任務，醫院的醫護人員及社區管理委員會職員幾乎全體動員，加班忙碌，開會擬定計畫，並將施打計畫提前兩周。

為了不讓因有人未依預約時間出現接種，以致有剩餘疫苗被作廢的情形出現，主辦單位並開放給沒有預約的75歲以上居民接種的機會。

葉郁寧表示，誰知消息傳開後，最後一天只有75份的針劑 ，卻來了300人，秩序紊亂且有些人態度粗魯，插隊不守秩序，使有關單位很為難。打針的藥劑師只好回到醫院去拿補充針劑，加班把每個人都接種完畢之後才回家，施打疫苗的「MemorialCare」的執行長，也親自在現場招呼排隊的人，讓大家非常感動。

儘管有關方面如此費心安排，拉古納伍玆村的臉書及社區群組上仍出現不實貼文。譬如上周末因為下雨有些預約者未出席，剩下多餘的疫苗開放給沒有預約的75歲以上居民，並突然湧入很多居民排隊，竟有「有心人士」將老人們冒雨等待接種疫苗的照片發布在網路上，造成負面影響。

為此社區委員會發言人Eileen Pauli在拉古納伍玆社區電台澄清，網路上傳言故意讓老人們在雨中等待是不實的。提及周末下雨時，她曾多次向排隊等候疫苗的老人們告知，可以回家等待通知。但老人們接種疫苗的心情迫切，不願回家。

Pauli指出，儘管在施打疫苗過程有一些地方比較困難，但是他們第一次辦這樣的活動，當然有一些考慮不周的地方。目前他們一面做一面學習，一面改進，希望大家合作，多多給予鼓勵，共同來完成這個艱巨任務。而對義工們的犧牲奉獻 ，他們致最高敬意，與真誠的謝意。

拉古納伍茲社區長者正在接種新冠疫苗。（葉郁寧提供）
拉古納伍茲社區長者正在接種新冠疫苗。（葉郁寧提供）

疫苗 華人 橙縣

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