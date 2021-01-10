疫情衝擊 老餐館紛關門

阿罕布拉市京華酒樓疑似因房租拖欠因而歇業。（本報檔案照）

疫情 帶來的經濟不景氣有目共睹，尤其對餐飲是重擊。而南加民眾尤其難捨的，是不少老字號的餐館熄燈。隨倒閉潮而來的，是失業潮和領取救濟的人數暴增。

在洛杉磯苦心經營24年的老字號天仁茗茶加州 茶棧（Tea Station）的阿罕布拉店於2020年5月底申請破產關閉熄燈。而2020年是鼎泰豐在美營業20周年，其位於阿凱迪亞的老店在6月宣布結束營業，這是鼎泰豐20年前登陸美國開的首家分店。在洛市華埠 屹立40年不倒的富春樓（Plum Tree Inn）也在6月底正式宣布永久關閉。

疫情對於原本就在勉強維持的產業來說是毀滅性的。華埠20多年老牌華文書店「新長城書店」前些年本就曾因科技衝擊險些歇業，但幸運地在老顧客的支持與關愛下挺過一劫，然而這一次老闆也只能放手。

企業倒閉潮自然帶來失業潮。加州雖然占全美勞動人口的11%，但請領失業補助的比例卻高達21%。就在2020年12月的統計中，超過32.7萬加州人已經放棄尋找新的工作機會了。加州 2020年11月的失業率下降至8.2%，自5月高峰16.4%後連續六個月減少。但是新增工作機會也減少，2020年的12個月中，加州工作機會足足減少了130萬個，單是截至2020年12月初就減少了23.4%。