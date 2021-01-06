什麼都缺 洛縣醫院陷最黑暗時刻

洛杉磯 縣新冠住院病患在元旦短暫下降後，3日又以7898人創下新高，導致各處醫院承受的壓力，更甚於過年之前。部分醫院不但缺人，連設備與氧氣都缺，更糟的是因為救護車無法放下病人，結果導致新的病患無法就醫。洛縣 公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，之後的狀況還可能更糟，因為過年期間感染的人可能陸續發病。

醫院雖然採取各種措施減少留院人數，但現實情況是，每天有超過700人送進醫院，但出院人數卻只有500人，導致不少醫院爆滿，甚至達到150%的留容人數。洛縣衛生服務局長加利（Christina Ghaly）說，許多醫院都已經進入危機模式，為病患處置的優先順序傷透腦筋。

人手不足的部分，軍方適時伸出援手，雖然無法全面補足短缺，但至少能增加人手。六名軍醫、三名呼吸治療師、11名護理師7日可望抵達洛加大海港醫院(Harbor-UCLA)，洛縣南加大 醫院(L.A. County-USC Medical Center)也將獲增援。

但醫院內部氧氣、呼吸器，甚至是血液透析機的短缺，仍然是問題。因此，洛縣緊急醫療服務局（Emergency Medical Services Agency)下令，救護車急救人員應注意車上氧氣用量，只有當病患血氧濃度低於90%時才能供氧。另外，當場無法救治，或能判斷死亡的病患，救護人員也可以不再送往醫院。

另外，針對救護車在醫院大排長龍的問題，洛縣的新作法是設立「救護車接送區」（ambulance-receiving spaces），以趕建的帳篷或棚區安置救護車送來的病患，而不再像之前，讓病患在救護車上等待進入急診區。緊急醫療服務局對啟動救護車接送區的條件是，急診室（包括走道）都已經放不下新床，或是超過三輛救護車在排隊，以及三位以上的病人必須等超過一小時。

就全州氧氣供應鏈的問題，州長紐森4日下令，成立加州供氧專責團隊，配合陸軍工兵署的協助，確保洛杉磯、聖荷昆谷與南加其他地方的醫院能更夠獲得足夠氧氣。同時，洛縣也在討論讓病患提前離院的措施。包括心臟病發或中風病患，在救治後沒有生命危險，但仍需密切照護者，可能可以轉送到設備良好的護理之家。