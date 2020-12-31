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洛縣醫療吃緊 輕症患者恐被拒診

記者鄭敖天／洛杉磯報導
在方艙醫院穿戴整套防護器具工作的張繼強醫生。（張繼強醫師提供）
在方艙醫院穿戴整套防護器具工作的張繼強醫生。（張繼強醫師提供）

自11月以來，不斷惡化的新冠疫情使洛縣的醫療系統日漸不堪重負。從12月27日開始，洛縣各醫院陸續出現無力接治新病人的情況；洛縣的南加大醫療中心（USC Medical Center）甚至一度出現30餘名需要急診的病人無法獲得醫治的情況。洛縣的醫療資源到底匱乏到何種程度？普通居民又應如何在醫院拒診的情況下尋找醫治途徑？

在洛縣方艙醫院一線抗疫的張繼強醫師，了解目前洛縣醫療系統的運營情況。張繼強表示，在目前醫療資源匱乏下，洛縣的醫療系統已經採取了新的治療制度。對於沒有生命危險的輕症患者，醫院往往會建議其回家自癒，或者將其推至地方的急診診所（Urgent Care）和家庭醫生接受簡單診療。同時，許多病人在打911時，也可能因為病情不夠嚴重，被要求自行前往醫院接受治療。

對於居民應如何面對被醫院拒診的情況，張繼強建議居民在聯繫醫院前，應先聯繫家庭醫生或社區的急診診所。如果病情不重，可以在地方診療。如果病情嚴重，可以在診所醫生和家庭醫生的建議下轉診至大型醫院。此外，建議居民自我積累一定的基本醫療知識，學會自我處理一些常見的輕症和輕傷。但如果居民出現危及生命安全症狀，還是應當及時撥打急診電話接受正規診療。

對洛縣醫療系統的運營狀況，張繼強表示，目前洛縣醫院除了缺乏病床之外，還面臨嚴重缺乏醫療人員的窘境。在將醫學院和護士學院的學生調遣到抗疫一線的情況下，洛縣醫療系統依然面臨3000多名醫療人員的缺口。造成缺口的原因，除了洛縣醫護人員供應不足外，因感染新冠病毒造成的減員也是主因之一。

張繼強說，醫療人員缺乏的問題在短期內沒有解決辦法。儘管洛縣目前已有部分醫護人員接受新冠疫苗接種，但效果依然有待觀察。目前的解決方案之一，就是希望拜登（Joe Biden）執政後能放寬國外醫護人才進入美國的限制，從而通過引進海外醫療人員的方式來填補加州醫療人員的缺口。

對於未來的疫情發展，張繼強表示，他預估洛縣疫情會在1月份達到最嚴重的情況。加上在各種因素的影響下，美國的疫苗接種速度遠低於預期。目前疫情會至少延續到2021年春季。建議居民在做好防疫工作的情況下，在未來幾個月內盡量減少出門，並在家中儲備足夠的飲用水和食物，以備不時之需。

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