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台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

洛縣單日確診、死亡創紀錄 住院破7千

記者鄭敖天/洛杉磯報導

根據洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health），12月29日洛縣共新增新冠確診1萬2979例，新增新冠死者227人，再創疫情爆發以來的歷史紀錄。同時，洛縣的新冠住院人數也首次突破7000人，達7181人，其中20%的新冠住院患者在重症監護室（ICU）接受治療。

洛縣公共衛生局表示，目前新冠住院人數約是兩月前的十倍，是7月份第二波新冠疫情時的三倍以上。這證明洛縣目前正在經歷新冠登陸加州以來最嚴重的疫情爆發。

加州衛生廳（California Health and Human Services）廳長加利（Mark Ghaly）12月29日在簡報中表示，衛生官員預測南加的重症監護室空餘率在短期內不會得到改善。在可預測的未來，南加和聖荷昆谷地區對病房的需求將持續高於供給。在2021年1月份中旬，洛縣可能會面臨更嚴峻的新冠疫情。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，目前加州的醫療系統已經不堪重負，任何違反居家避疫令的行為，都可能將自己和他人的生命置於危險之中。呼籲洛縣居民遵守居家避疫令，不要舉行新年聚會，減少病毒傳播風險。

洛縣 疫情 加州

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