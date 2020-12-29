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「酬庸支持者」勃朗重砲轟 恐阻紐森連任

編譯組／綜合報導
紐森任命現任州務卿帕迪拉接替賀錦麗，前舊金山市長勃朗為此繼續攻擊紐森；他的批評使紐森在政治上遇上更大麻煩，可能連累他2022年爭取連任。(Getty Images)
紐森任命現任州務卿帕迪拉接替賀錦麗，前舊金山市長勃朗為此繼續攻擊紐森；他的批評使紐森在政治上遇上更大麻煩，可能連累他2022年爭取連任。(Getty Images)

在舊金山與加州政壇頗具影響力的前舊金山市長勃朗(Willie Brown)，繼續批評州長紐森，指紐森沒有理由挑選現任州務卿帕迪拉(Alex Padilla)接替賀錦麗，出任加州聯邦參議員。勃朗的批評，顯然對紐森不利，甚至可能損害他在2022年爭取連任的機會。

舊金山紀事報聖誕日刊出勃朗的文章。勃朗批評說，紐森應該挑選一名非裔女性接替賀錦麗，「他不應以不是非裔的人替代參院唯一的非裔參議員。少數族裔社區也應該知道不能互相替代各自的位置，西裔不應替代非裔的位置，這是少數族裔應有的共識。」

勃朗在文章中又批評說：「忠心得到回報。」他指出，帕迪拉長期支持紐森，紐森2009年初選州長(對戰布朗)時，沒有什麼人支持紐森，但那時帕迪拉就已支持紐森。

他又說，紐森任命帕迪拉有政治目的，那是酬勞支持者，但是他任命帕迪拉可能反而損害自己的政治前途。他害怕如不任命帕迪拉，會被人批評他放棄一名長期支持者而另選他人。

帕迪拉曾任洛杉磯市議員、州參議員和州務卿(2015年至今)，雖然很有政治經驗，但他能夠在2022年成功連任聯邦參議員嗎？他顯然沒有優勢，因為加州的聯邦參議員是個顯赫職位，爭奪者眾，包括不少民主黨的明星，例如2018年期中選舉崛起的南加州聯邦眾議員波特(Katie Porter)，以及眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)。

紐森已經因為頒布新居家令，引起加州民眾廣泛不滿，特別是他自己曾違規到納巴谷著名餐館參加派對，派對的人數違反規定，派對也在餐館內進行，不少人因此認為他偽善，說一套做一套，甚至有反對者發起罷免他的行動。

加州 參議員 非裔

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